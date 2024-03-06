大盤攻克萬九 台股基金淨值百元俱樂部衝上31檔創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 14:36

台股驚驚漲創新高，台股基金淨值也雨露均霑，淨值站上百元大關檔數增至 31 檔，改寫歷史新高。投信法人表示，景氣燈號亮綠燈，加上半導體產業復甦及 AI 應用放量，使台股基本面有撐並提供類股投資機會，有助增添主動式選股操作的台股基金超額報酬表現空間。

根據理柏資訊統計，台股基金百元俱樂部檔數在台股前波高點 (2022 年 1 月 4 日 18526 點) 時有 20 檔，今年 1 月底大盤重登萬八大關，檔數增加至 25 檔，龍年開紅盤以來，台股氣勢如虹站上萬九大關，檔數進一步擴增至 31 檔。

理柏資訊統計顯示 (截至 2024/3/5)，今年來加權股價指數含息報酬為 8.2%，31 檔淨值突破百元的台股基金今年來皆打敗大盤，平均報酬 17.5%，其中績效居前的復華高成長、野村台灣運籌、統一經建、台新中國通、野村中小、野村優質、野村成長、統一奔騰等 8 檔基金更有逾 2 成的亮眼報酬。由於目前淨值超過 90 未達 100 元的台股基金有 8 檔，若大盤持續走揚，百元俱樂部成員可望再增加。

復華投信指出，台股去年受惠 AI 投資浪潮迎來一波多頭，預期今年來隨 GDP 增速上修，經濟成長動能轉強，若以 2024 年企業獲利增速推算，目前本益比尚在長期合理區間，預期後續股市仍具表現機會，建議布局可著重 AI 等產業成長題材的台股基金，若擔心高檔震盪風險，可以採低接分批或透過定時定額等投資方法布局，掌握後市投資契機。