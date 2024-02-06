中菲行看年後海空運樂觀 美國線運價有望續漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 11:14

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 19.01 億元，月減 1.46%，年減 0.04%，中菲行說明，主要是因運價較去年同期下跌，實際上 1 月海運、空運貨運量分別成長 10-30%，展望後市，樂觀看待 3 月空運需求將回溫，而美國線海運費率的上漲趨勢，有望一路延續至農曆年後。

中菲行直指，由於 1 月適逢總統大選，空運市場觀望氣氛濃厚，艙位需求不足，傳統農曆春節前出貨盛況並不明顯，再加上 2 月上班天數僅 16 天，目前的艙位需求詢問反而集中在春節後。

中菲行說明，3 月是空運傳統旺季，隨著產業界普遍認定消費端存貨減少，電商的需求也會逐漸增溫，需求增加可以期待。

海運方面，由於紅海事件，使多數航商需繞道好望角而增加 10-14 天航行天數，東西向運力因而短缺，航商空班數量從 1 月下旬起被迫大幅增加，再加上農曆新年長假到來，初步估計，市場運能減少 35% 左右。

中菲行認為，連鎖效應恐會陸續浮現，例如，打亂的船隻密集抵歐之後，歐洲港擁擠現象將無法避免，而滯留在歐洲的空重櫃，因無法適時運回亞洲，將使亞洲地區出現貨櫃短缺等問題；當市場面臨缺艙和缺櫃雙重壓力之，東西向歐美海運運費，將持續維持在高檔頻繁調整。

在紅海事件的外溢效應下，中菲行預估，農曆新年後的出貨潮，將使美國線費率的上漲趨勢延續不變。