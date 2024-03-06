「科技七雄」單日總市值蒸發2330億美元 分析師：為修正非恐慌拋售
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-06 10:04
近月來支撐股市走強的「科技七雄」(Magnificent Seven)，周二 (5 日) 市值蒸發 2330 億美元，加劇美股跌勢。不過，分析師認為這是牛市修正，並非恐慌性拋售。
周二收盤，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌近 2%，微軟 (MSFT-US) 跌 3%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 分別收低 0.5%、1.6% 和 3.9%。在這七檔熱門的科技股中，僅輝達 (NVDA-US) 獨自收紅，終場漲近 0.9%。
Dow Jones Market Data 指出，周二的慘烈跌勢，導致科技七雄單日市值縮水幅度創下今年以來第三大，最大的是在 1 月 31 日的 3750 億美元。
Silvant Capital Management 投資長 Michael Sansoterra 說：「這並非恐慌性拋售。隨著股市近期創下一連串紀錄，那些稍微領先大盤的股票出現修正並不令人意外。」Sansoterra 認為，這只是今年強勁牛市中的正常走勢。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三起將連續兩天赴國會作證，投資人迫切希望聽到更多有關 Fed 轉向降息的計畫。
Fed 官員一再表示，他們不急於提早或激進扭轉升息政策，且當前通膨率仍高於央行設立的 2% 目標。官員們的發言令投資人調整今年可能降息的預期時間和降息幅度。
投資人也將於周五迎來 2 月非農就業報告。即使 Fed 為了對抗通膨，將短期利率維持在 22 年高點，美國勞動力市場和經濟依舊保持驚人韌性。
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