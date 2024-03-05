乾杯提列資產減損1.5億元 今年縮減中國虧損店汰弱留強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-05 20:05

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (5) 日公布去年財報，儘管營收創新高，但因中國市況疲軟提列資產減損，業外合計損失 1.5 億元，使稅後純益收斂至 7416 萬元，每股純益(EPS)3.61 元，乾杯表示，今年會加大中國分店汰弱留強力度，第一季已再關閉 3 家分店。

乾杯去年獲利表現仍大幅優於前一年度虧損 1 億元，乾杯董事會也通過，擬配發每股現金股利 3 元，配息率約 83%，以今日收盤價 122.5 元計算，現金殖利率約 2.45%。

乾杯去年合併營收 48.7 億元，年增 28.63%，營業利益 2.55 億元，雙創歷史新猷，不過，由於中國市況疲軟提列資產減損，業外合計損失 1.5 億元，吃掉部分獲利，全年稅後純益 7416 萬元，仍成功轉盈。

乾杯說明，台灣消費力道暢旺，反觀中國受到房地產困境拖累疫後經濟復甦，消費力遠低於疫前，恢復不如預期，因此，因應景氣變化，中國事業開啟汰弱留強，收掉 3 間虧損店家。

截至去年底，乾杯在台總店數達 51 家，年增 8 家，中國為 22 家，年減 2 家。

展望後市，乾杯表示，為追求營收和獲利穩定成長，今年會加大中國分店汰弱留強力度，第 1 季再關閉中國 3 家分店，精簡營運規模，但在台灣市場，則持續以多品牌策略，靈活進駐潛力商圈。

而乾杯也持續籌備海外新市場，預計旗下高端品牌老乾杯 (KANPAI CLASSIC) 將以「和牛料理專門店」之姿，進駐倫敦 SOHO 區。