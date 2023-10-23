乾杯將開頂級火鍋招待所 11月起營運

連鎖餐飲集團乾杯 (1268-TW) 董事長平出莊司今 (23) 日指出，一直有發展全包廂做頂級火鍋的構想，因此，在黑毛屋和黑毛屋本家穩定成長下，確定將開出「黑毛屋招待所」，作為集團旗下最頂級的火鍋品牌，客單價設定在 3000 元左右，預計 11 月起對外營業。

黑毛屋招待所首個據點選在嘉義耐斯王子飯店，原因在於老乾杯在飯店內業績表現超乎預期，平出莊司看好在地頂端客的消費實力，黑毛屋設定客單價約 3000 元，高於目前黑毛屋本家約 1500-1600 元幾乎 1 倍。

平出莊司表示，黑毛屋招待所還設置有 KTV 等設施，全店點斥資超過 1000 萬元打造，主要提供火鍋套餐和活體海鮮，作為火鍋頂級的第一家據點未來是否展店，則要觀察首店的營運效益。

平出莊司進一步提到，疫情過後有感台灣整體消費力的提升，過往平均客單價約 1800-2000 元，目前已提升至 2000 元，約提升 10%。

展望明年，乾杯表示，除了持續找尋新據點，會進行部分店鋪改裝。

乾杯前三季合併營收 36.68 億元，年增 34.66%，看好消費力的提升，旗下高單價的老乾杯、黑毛屋本家已進駐板橋大遠百與高雄漢神百貨，合計開出 3 家新據點，板橋大遠百老乾杯和黑毛屋本家平均每月營收合計破千萬元。