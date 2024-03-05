大亞去年純益年增逾2倍 EPS 3.91元創新猷

大亞 ( 1609-TW ) 今 (5) 日公布財報，去年第四季稅後純益 2.97 億元，季增 50.83%、年減 25.05%，每股純益 0.38 元；全年受惠業外與綠能布局有斬獲，純益達 27.62 億元，年增 228.24%，每股純益 3.91 元，創新猷。

大亞去年受到國際銅價走跌、美國通膨、俄烏戰爭等不利因素影響，衝擊本業營運，不過在強韌電網計畫帶動下，以及太陽能等綠能業務開始貢獻營運，加上保瑞及穎崴的處分利益，整體營運表現仍亮眼。