大亞去年純益年增逾2倍 EPS 3.91元創新猷
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-05 18:03
大亞 (1609-TW) 今 (5) 日公布財報，去年第四季稅後純益 2.97 億元，季增 50.83%、年減 25.05%，每股純益 0.38 元；全年受惠業外與綠能布局有斬獲，純益達 27.62 億元，年增 228.24%，每股純益 3.91 元，創新猷。
大亞去年全年營收 264.36 億元，年減 1.17%；毛利率 13.15%，年增 5.01 個百分點；營益率 5.82%，年增 2.66 個百分點。
去年第四季營收 72.48 億元，季增 9.24%、年增 12.44%；毛利率 15.34%，季增 2.57 個百分點、年增 5.75 個百分點；營益率 7.34%，季增 1.24 個百分點、年增 3.52 個百分點。
大亞去年受到國際銅價走跌、美國通膨、俄烏戰爭等不利因素影響，衝擊本業營運，不過在強韌電網計畫帶動下，以及太陽能等綠能業務開始貢獻營運，加上保瑞及穎崴的處分利益，整體營運表現仍亮眼。
大亞以 Energy(能源)、Emerging Opportunity(新創機會) 雙 E 策略奏效下營運進入成長期，其中，能源事業聚焦太陽能與儲能，預計 2026 年開始年獲利上看 10 億元。
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