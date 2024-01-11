乾杯全台展店招募550人 起薪漲10%上看4萬元

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 在繳出去年合併營收創新高的好成績後，展望今年，訂出全台展店 6 家、並將首度開出海外店點倫敦店的計畫，為吸引更多人才加入，乾杯表示，一口氣將基層正職社員本薪調升 10%，無經驗正職社員起薪最高調升至 4 萬元，而店長年薪可挑戰突破 150 萬元，預計第一季再招募 550 名人才。

乾杯表示，受少子化影響，服務業缺工成為營運最大關卡，集團規模雖積極擴張，但在人力缺乏、競爭激烈的餐飲業中，人力遠遠不足，此次徵才將眼光投向中高齡人才，將職務再設計為高適配性工作內容，並設立一店一輔導員協助壯世代適應職場。

為強化徵才優勢，乾杯調升薪資預計廣招 550 位新血，包括 100 位正職社員和 450 位計時社員，無經驗正職社員起薪 36500 元，招募困難地區津貼從 3000 元調升至 3500 元，即起薪最高可達 40000 元。

乾杯也設有百萬年薪店長培訓計畫，最快 18 個月通過考核晉升店長，每月將可領到 61500 至 85500 元，另有三節、年終獎金，挑戰百萬年薪。

而乾杯計時社員起薪含全勤 195 元起，依照 6 個月培訓期間及考核成果，最高可達時薪 265 元，較法定時薪 183 元高出 69%。

展望後市，乾杯今年聚焦在台灣事業持續成長，以及英國事業倫敦首店籌備，以既有品牌擴張為主，全台預計新開 6 家據點、英國 1 家。

乾杯去年 12 月合併營收 4.59 億元，月增 28.38%，年增 18.8%，創單月次高，全年合併營收為 48.7 億元，年增 28.63%。

截至目前，乾杯集團總店數 73 家，包括台灣 51 家、中國 22 家，餐飲品牌共 9 個，有燒肉系列的乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛 47，以及鍋物業態的黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、麻辣 45，另有日式食堂品牌高木和牛食堂。