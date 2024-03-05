傳超微擬出售降階版晶片給中國受阻 盤前股價跌逾2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 19:20

超微 (AMD) 周二 (5 日) 美股開盤前股價下跌逾 2%，此前彭博援引知情人士消息報導，該公司打算銷售專為中國市場設計的人工智慧 (AI) 晶片遭到美國政府阻礙，此舉為華府打擊對中國出口先進技術的一部分。

據了解，超微希望獲得美國商務部批准，把符合美國規定的「降規版」AI 晶片銷售給中國客戶，然而卻遭美國官員告知該款晶片效能依然太過強大，必須獲得美國商務部工業和安全局的許可才能出售。

2022 年美國的禁令阻止輝達 (NVDA-US) 和超微向中國出售其最強大的人 AI 晶片，迫使這兩家公司尋找變通辦法。輝達立即做出回應，推出了一款效能下降的改良版本晶片，而超微尚未公開討論其為中國開發新型 AI 處理器的努力。

報導指出，超微在中國 AI 晶片產業的立足點不如輝達，後者在禁令出台前在中國市占龐大。當這些限制在 2022 年生效時，超微曾表示預料不會受到這些規定的重大影響。

然而超微現在更積極進軍 AI 晶片市場。去年 12 月，該公司推出新的 MI300 系列，挑戰輝達的處理器。