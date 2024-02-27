雙狗卡友注意！5月消費回饋加碼十大通路 台新Point 1點=1元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 15:49

台新銀行 @GoGo 與 FlyGo 信用卡 (簡稱雙狗卡) 深受百萬持卡人喜愛，近日公告 6 月結帳帳單起 (包含 5 月消費) 的新權益，不僅維持高回饋率，更拓寬 10 大加碼通路。@GoGo 信用卡 3.8% 回饋加碼通路，預計新增酷澎電商與六大訂房網，FlyGo 信用卡 5% 回饋加碼通路則再添三大航空品牌。

台新銀行表示，本次雙狗卡新權益亮點之一為消費回饋改為提供台新 Point (信用卡)，1 點 = 1 元，除擁有等同現金回饋的折抵消費功能外，還可透過 Richart Life APP 自由選擇兌換他牌點數及各式商品，輕鬆創造「1 點不只 1 元」價值。

台新銀行指出，本次雙狗卡升級拓展加碼產業版圖，涵蓋全生活場景，滿足民眾多元消費需求。@GoGo 信用卡一直是民眾行動支付、網購消費的最佳選擇，在此次公告的新權益中，回饋最高 3.8% 的精選通路，除延續四大行動支付「LINE Pay、全支付、全盈 + Pay、台新 Pay」及熱門五大網購「蝦皮、momo、PChome、Yahoo、Amazon」外，更新增近一年崛起的電商「酷澎」，每月最高享 1000 點加碼回饋。

此外，@GoGo 信用卡更是自 2016 年上市以來，首次祭出訂房網加碼優惠，六大訂房網「Agoda、Trip.com、Hotels.com、Airbnb、Booking.com、Expedia」也皆享最高 3.8% 回饋。

解封後旅遊熱潮居高不下，為此，雙狗卡權益也拓寬旅遊場景，使用 FlyGo 信用卡，在航空、旅遊、交通將提供最高 5% 回饋，其中囊括 7 大熱門航空「華航、長榮、星宇、虎航、國泰航空、華信、立榮」、交通「高鐵、中油直營」以及旅遊「雄獅、易遊網、可樂、Klook」，每月最高享 1500 點加碼回饋，而海外消費 (含網購) 更是 3% 無上限。FlyGo 信用卡還額外提供最高 3000 萬元平安險，國內外行程皆有保障。

台新銀行說明，雙狗卡新權益自 6 月結帳帳單起 (包含 5 月消費) 適用，消費回饋改為提供台新 Point(信用卡)。台新 Point 與 Richart Life 為市場上最完備的點數與金融平台，透過點數串聯生活金融生態圈，與異業夥伴合作，大幅提升點數折抵的場域與多元性。