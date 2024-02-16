和泰車今年挑戰17萬台銷售新高 總車市維持高水平

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 14:55

在開春之際，和泰車 (2207-TW) 今 (16) 日宣布 2024 年營運展望，樂觀看今年國內購車需求仍穩定，總市場可達 45 萬台高水準，而和泰集團將挑戰銷售 17 萬台的新高目標，年增約 2.4%，市占有望衝破 37%。

和泰車總經理蘇純興今日指出，去年整體車市買氣非常強勁，總規模達 47.7 萬台創 18 年來新高，預期今年購車需求仍穩定，總市場仍可達 45 萬台歷史相對高水準。

由於和泰車長年穩居市占第一，蘇純興仍對集團銷量訂出高標，估今年有望銷售上看 17 萬台，市占 37.8%。

其中，TOYOTA 拚銷售 13.65 萬台、LEXUS 2.65 萬台，以及 HINO 7000 台。

蘇純興說，今年集團要挑戰「創造移動永續全新時代」，儘管全球面臨地緣政治風險、各國央行貨幣政策走向未明，以及疫情缺車訂單殘留已解消等影響，但汰舊換新政策持續、內需消費市場穩定成長，且各車廠生產供應回穩，有助車市維持在歷史高檔規模。

對於今年營運重點，TOYOTA 預計推出大改款 CAMRY、小改款 GR YARIS，LEXUS 則有 UX 300h 正式上市，甫推出的新車系 LBX 已接單 1800 台，估全年銷出 3000 台。

另外，在商用車方面，和泰車規劃 HINO 持續穩健增新據點，並強化行動站的布局。