〈車市〉國產車買氣熱 這四大品牌銷售增逾2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 12:04

2 月車市銷售數據今 (1) 日出爐，合計為 26267 台，月減 41.4%，年減 20%，主要是因適逢農曆年節，與去年年節落在 1 月的比較基期不同，若就前 2 月來看，總車市仍年增 5.1%，前 10 大車商中，以國產車成長幅度較大，包括 HONDA、HYUNDAI、MG 和 CMC 均成長超過 20%。

前 2 月前 10 大車商中，銷售增幅最大的是 MG 達 189.8%，銷量 3993 台，主要是因 HS 熱銷 2591 台，甚至逼近同級距中強勢車款 CR-V 的 2793 台，而 MG ZS 也熱銷 1402 台。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 仍是大贏家，TOYOTA 銷量達 19836 台，年減 0.2%，LEXUS 掛牌 4963 台，年增 9.9%，合計兩個品牌市占 34.9%；和泰車說明，LEXUS 休旅車系遙遙領先競爭對手，登錄共 3982 台，在豪華休旅車市場占比 36.5%，其中，NX 車系掛牌 2198 台，級距占比 45.5%。

而 HONDA、HYUNDAI 和 CMC 前 2 月銷量均年增超過 20%，分別為 4820 台、4336 台和 3603 台。

HYUNDAI 的強勢車款有 TUCSON 銷售 1710 台；而 HONDA 除了 CR-V 買氣熱，HR-V 銷出逾 1100 台。

在交車潮湧現下，去年國內車市總規模達 47.7 萬台創 18 年來新高，和泰車認為，今年國內購車需求仍穩定，總市場可達 45 萬台的歷史相對高水準。