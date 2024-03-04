〈車市〉三陽前2月掛牌逾4萬台 市占近45%遙領先對手

國內 2 月機車市場銷售數據出爐，三陽 ( 2206-TW ) 穩居冠達 20609 台，市占近 45%，累計前 2 月掛牌數 40919 台，遙遙領先排名第二的光陽 21652 台；三陽表示，針對學生年後購車需求，祭出送購車金的優惠，持續衝刺第一季的銷量。

三陽表示，2 月雖領牌天數減少，新發表的水冷機種 JETSL + 持續熱銷，JET 系列領牌 5807 台，躍居單月全市場銷售之冠，同時，WOO、活力、全新迪爵、CLBCU 和 Fiddle 車系、或是運動性能的 DRG、MMBCU 皆穩定銷售。