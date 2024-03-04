〈車市〉三陽前2月掛牌逾4萬台 市占近45%遙領先對手
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 16:14
國內 2 月機車市場銷售數據出爐，三陽 (2206-TW) 穩居冠達 20609 台，市占近 45%，累計前 2 月掛牌數 40919 台，遙遙領先排名第二的光陽 21652 台；三陽表示，針對學生年後購車需求，祭出送購車金的優惠，持續衝刺第一季的銷量。
據統計，2 月主要機車大廠銷量分別為三陽 20609 台，市占 44.9%，光陽 10855 台，市占 23.6%，山葉 8197 台，市占 17.8%，gogoro 2135 台，市占 4.6%，總市場共 45938 台。
累計前 2 月，三陽掛牌數達 40919 台，市占 44.4%，其次為光陽 21652 台，市占 23.5%，山葉 16614 台，市占 18%，gogoro 4225 台，市占 4.6%，總市場 92258 台。
三陽表示，2 月雖領牌天數減少，新發表的水冷機種 JETSL + 持續熱銷，JET 系列領牌 5807 台，躍居單月全市場銷售之冠，同時，WOO、活力、全新迪爵、CLBCU 和 Fiddle 車系、或是運動性能的 DRG、MMBCU 皆穩定銷售。
開學後三陽針對學生年後購車需求，推出 CLBCU 和 FiddleLT 購車送獎學金 6000 元方案，搶年輕客群。
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