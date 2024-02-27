〈房產〉陸客來台購屋陷低潮 買進件數與權利價值雙雙新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 12:19

根據內政部最新統計，2023 年大陸人士來台購置不動產件數僅 16 件，權利價值僅 2.3 億元，寫下 2012 年起分年統計以來的新低，總計從 2002 年修正台灣地區與大陸地區人民關係條例第 69 條迄今，許可陸資取得不動產共 715 件，權利價值計 155.4 億元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，大陸人士若申請購置不動產因限制重重，縱然有意購屋者多數採取其他方式購置，會比實質數量少，近年因兩岸關係緊張，加上中國內部狀況不明，購置不動產數量明顯下跌，短期內很難見到大陸買家轉進台灣購置不動產。

在分區表現上，內政部僅提供 2002 年起統計總量分佈，宜蘭縣 11 件、基隆市 15 件、臺北市 53 件、新北市 174 件、桃園市 71 件、新竹市 6 件、新竹縣 12 件、臺中市 128 件、彰化縣 7 件、南投縣 6 件、臺南市 15 件、高雄市 149 件、臺東縣 2 件、苗栗縣 41 件、雲林縣 2 件、金門縣 10 件、屏東縣 2 件、嘉義縣 4 件、花蓮縣 6 件、嘉義市 1 件。其中新北、台中與高雄均突破百件，首善之區台北市僅有 53 件，還低於桃園 71 件，推估除北市房價較高影響意願外，或許「和由內政部會同相關機關審核許可後，據以辦理登記」之規定，北市恐有較多限制有關。

綜觀未來，徐佳馨表示，大陸人士來台購置不動產除有民眾所熟知的三年內不得移轉、在台停留不超過四個月、貸款不超過五成的「三四五」限制，還有種類、目的、用途限制外，在 2015 年還有長期總量管制包括「土地 1300 公頃，建物 2 萬戶、每年許可大陸地區人民申請取得不動產數額：土地 13 公頃，建物 400 戶，年度數額有剩餘者，不再留用。. 集中度數額管制：大陸地區人民取得同棟或同一社區之建物，以總戶數 10% 為上限；總戶數未達 10 戶者，得取得 1 戶。」等相關規定，可說是困難重重，