〈焦點股〉回補買盤湧 台光電爆量重新站上500元大關之上
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 11:15
高階 AI 伺服器板材 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (5) 日獲市場回補買盤湧入，股價盤中爆量重回 500 元大關之上，股價盤中漲幅逾 4%，也站上所有的均線，台光電主要在高階 CCL 的客戶端開發上大有進展。
台光電 2023 年全年營收 412.96 億元，毛利率 27.45%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元。
台光電產品開發符合產業前端需求，營運自 2023 年第三季起大幅躍升，也繳出連五年業績持續成長創新高的亮麗成績單。台光電並指出，高效能運算產品的應用己明顯成為市場趨勢，在美系大廠、國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市占率的表現。各類伺服器及交換器的產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。
同時，低軌衛星發射數量快速增加，應用的場域延伸到車輛、船舶及飛機，搭配的傳輸速率逐年倍增、對於材料升級要求日益殷切，台光電在低軌衛星材料市場為主要供應商，受惠於低軌衛星材料升級的趨勢，預期營收在未來數年將有倍數成長。
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