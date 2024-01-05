CCL廠聯茂Q4營收改寫2023年新高 泰國廠預計今年投產

專業 CCL(銅箔基板廠) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2023 年 12 月營收爲 21.54 億元，月減 4.46%，年減 8.24%；2023 年第四季營收表現勝過第三季，與原預期相符，聯茂 2023 年第四季營收爲 67.48 億元，爲去年單季新高，季增 1.56%，年減 1.67%。聯茂泰國廠預計今年將投產。

聯茂電子在 2023 年下半年營收都站穩 20 億元之上，尤其在 2023 年第四季接單明朗度最高，全年營收 250.83 億元，年減 13.88% 。同時，聯茂泰國新廠也已動工，預計最快 2024 年下半年開出月產能 30 萬張，同時也積極增加對泰國廠的投資金額。

聯茂 2023 年前三季營收 183.35 億元，毛利率 11.73%，年減 1.37 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年減 76.98%，每股純益 0.96 元。

聯茂指出，聯茂將持續受惠 AI 伺服器產業和車用電子升級之雙引擎成長趨勢，看好客戶未來在高階電子材料需求，並因應全球供應鏈變化，新增泰國廠產能於 2023 年動土，2024 年開始試產，為長期成長提早奠定基礎。

在台系 CCL 廠中，台燿 (6274-TW) 在目前也因應市場需求積極在泰國的春武里投資建廠進行擴產中，聯茂泰國廠已動工，而台光電 (2383-TW) 選擇投資馬來西亞投資設立在東南亞的生產基地，也積極進行籌備中。