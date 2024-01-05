AI伺服器需求旺 CCL廠台光電去年Q4及全年營收同創歷史新高

CCL 廠台光電 (2383-TW) 在前三季已賺回一個股本，2023 年第四季的高階 HDI、AI 伺服器板材出貨量激增，推升單季亮麗營收表現，台光電今 (5) 日公布最新營收，2023 年第四季單季營收以 128.81 億元創歷史新高，季增 8.48%，年增高達 44.93%。

台光電 2023 年自 9 月以來的單月營收即站穩 42 億元之上，其中 10 月營收並以 43.49 億元創新高，今天公布 2023 年 12 月營收爲 43.08 億元，月增 1.96%，年增 58.58%，營收以 128.81 億元創歷史新高，季增 8.48%，年增高達 44.93%；台光電 2023 年全年營收突破 400 億元大關，以 412.95 億元刷新歷史紀錄，年增 6.78%。

台光電 2023 年第三季財報，第三季稅後純益 20.2 億元，季增 1.01 倍，年增 54.72%，每股純益 6.04 元，前三季每股純益達 10.5 元。台光電預期，低軌衛星材料營收未來數年將倍數成長。

台光電 2023 年第三季營收 118.8 億元，創新高，毛利率 30.18%，季增 2.67 個百分點，年增 4.39 個百分點，稅後純益達 20.2 億元，季增 1.01 倍，年增 54.72%，每股純益達 6.04 元。台光電前三季營收 284.14 億元，毛利率 27.03%，年增 2.44 個百分點，稅後純益 35.02 億元，年減 5.69%，每股純益 10.5 元。

台光電指出，自第二季起，HPC 及伺服器產品的應用己明顯成為市場主流趨勢，且陸續有多家國際晶片大廠及雲端廠商相繼開發、推出新產品，在強調高運算能力的基礎下，對於材料升級的需求日益殷切，除既有客戶擁高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市佔率表現，隨著各類伺服器產品需求明確，將成為公司主要成長動能之一。

經過數年發展，衛星發射數量快速增加，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求隨之大增，台光電在低軌衛星材料市場為主要供應商，預期低軌衛星材料的營收未來數年將倍數成長。

在台系 CCL 廠中，台燿 (6274-TW) 在目前也因應市場需求積極在泰國的春武里投資建廠進行擴產中，聯茂 (6213-TW) 泰國廠已動工，而台光電選擇投資馬來西亞投資設立在東南亞的生產基地，也積極進行籌備中。