CCL廠9月營收表現佳 台光電登巔峰 聯茂創今年新高

包括聯茂 (6213-TW) 及台光電 (2383-TW) 今 (5) 日相繼公布 9 月營收資訊，其中，台光電 9 月營收 43.37 億元改寫新高，而聯茂 9 月營收以 23.12 億元改寫 2023 年來新高，CCL 廠對第四季的市場高階板需求都看好。

台光電 2023 年 9 月營收 43.37 億元，月增 11.46%、年增 29.32%，爲連續兩個月創下歷史新高；2023 年台光電第三季營收 118.74 億元，季增 29.34%、年增 20.15%，也改寫新高。第三季為美系手機板的拉貨旺季，而台光電爲蘋果主板 CCL 主板材料的主要供應商之一，而在網通產品，第三季市場需求也優於預期。

台光電 2023 年 1-9 月營收 284.94 億元，年減 4.6%。

聯茂今天公布的 9 月營收則顯示，第三季營收單月都站穩 20 億元大關並逐月成長，聯茂 9 月營收 23.12 億元，月增 1.43%，年增 10.47%，創今年單月營收新高，2023 年第三季聯茂營收 66.53 億元，季增 22.51%，年增 4.74%。

聯茂 2023 年 1-9 月營收 183.43 億元，年減 17.63%。

聯茂指出，聯茂已順利通過多家 AI GPU 伺服器材料認證，隨著全球雲端服務中心（CSP）加速擴增 AI 相關資本支出推升 AI 伺服器加速布建，以及次世代伺服器 Intel Eagle Stream 與 AMD Genoa 新平台滲透率逐步拉升，帶動高階高速運算材料升級和板層數增加，聯茂將可持續受惠伺服器產業長期升級需求。

除了傳統 CCL 產品線，聯茂也持續致力於無玻纖布 / 超薄型化（背膠銅箔，RCC）之次世代 HDI/SLP 材料發展，以及與日系材料領導商合資開發之特殊載板材料，因應未來 IC 載板市場需求。