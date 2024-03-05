特斯拉遭追討60億美元律師費 甚至要求以股票償付 馬斯克：造孽啊！

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 13:30

特斯拉周一股價重挫 7% 以上，多樣不利因素令本周開局悲觀，除了同業電動車股獲利了結、業界削價競爭，中國生產數據和第一季交付量令人擔憂以外，特斯拉也遭律師團追討巨額律師費。

美國德拉瓦州衡平法院 1 月 30 日裁決，特斯拉 2018 年授予公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 的 560 億美元薪酬方案無效。股東聘請的律師團上周五要求，因判決受惠的特斯拉應支付 59.6 億美元的律師費用。

馬斯克隨即周末在 X 平台上抨擊，「那些除了毀掉特斯拉之外一事無成的律師，竟然要求 60 億美元的報酬，這是一種犯罪。」

三家聯合訴訟的律師事務所也承認，就訴訟費的絕對規模而言，他們要求的律師費是前所未有的。此外，據報導，他們要求這筆律師費以等值特斯拉股票的形式支付。

但特斯拉可能會拒絕支付這筆費用，因為律師團以「馬斯克 560 億美元薪酬超乎業內水準，馬斯克與核准該交易的董事之間存在密切關係，並沒有將其關係向股東充分披露」為主張而打贏此樁訴訟，同理，或許會有其他股東也主張該天價律師費遠超乎業界水準，而應予無效。

特斯拉周一重挫 7.16%，收每股 188.14 美元，今年迄今已跌 24% 以上。

中國銷量數據 & 第一季交付量



周一多家新聞媒體報導，引中國乘用車協會每月數據，特斯拉上海工廠 2 月份銷量約 60400 輛，較去年同期減少約 19%，但 2024 年中國農曆年落在 2 月份，去年則在 1 月份。合計 1 月和 2 月，特斯拉上海工廠銷量達 13.2 萬輛，年減約 6%。

比亞迪上周公布 2 月交貨數據，合計 1 月和 2 月，純電動車銷量約較去年同期下降 1%，相較而言，比亞迪 1 月較強勁，2 月較疲軟。

就整個產業而言，2 月純電動車和插電式混合動力車的銷量預計約為 45 萬輛，年減約 9%。

1 月和 2 月是一年中新車銷售最疲軟兩個月。花旗分析師 Jeff Chung 預計，今年中國電池電動車銷量將年增 16% 至約莫 700 萬輛。

儘管如此，投資者仍擔憂特斯拉第一季交付量。

Future Fund Active ETF 聯合創始人 Gary Black 指出，跟蹤特斯拉發展的 X 平台博主 Troy Teslike 近期將特斯拉第一季交付量估值自 46.5 萬輛下修至 45 萬輛，理由是中國銷售預計疲軟，以及 Fremont 工廠的更新版 Model 3 生產受限。

華爾街分析師常引用 Troy 的數據。目前華爾街估計銷量為 47.8 萬輛，去年同期特斯拉交付約 42.3 萬輛。

削價競爭

隨著銷售成長放緩，全球電動車競爭依然激烈。特斯拉和其他同業今年已在中國削價競爭。根據一個中國汽車網的微博，特斯拉上周五起開始向中國購車者提供保險補貼作為額外激勵。《路透》報導，比亞迪近期推出暢銷 Yuan Plus 跨界車最新版本，售價下降 11.8%。

特斯拉也提供美國買家一些額外獎勵，例如截至 3 月底，部分以舊換新的交易可享受 5000 英里的免費超級充電。

電動車股獲利了結

理想汽車 (LI-US) 投資者可能已獲利了結，將上周的大漲兌現，周一其 ADR 大跌 13.64%。截至周一，該 ADR 過去一個月漲幅達 55%，由於市場樂見其業績收益高於預期，過去一周增幅約 25%。

過去一個月，特斯拉股價上漲約 12%，高於同期那斯達克指數 4% 的漲幅。