特斯拉遭追討60億美元律師費 甚至要求以股票償付 馬斯克：造孽啊！
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 13:30
特斯拉周一股價重挫 7% 以上，多樣不利因素令本周開局悲觀，除了同業電動車股獲利了結、業界削價競爭，中國生產數據和第一季交付量令人擔憂以外，特斯拉也遭律師團追討巨額律師費。
美國德拉瓦州衡平法院 1 月 30 日裁決，特斯拉 2018 年授予公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 的 560 億美元薪酬方案無效。股東聘請的律師團上周五要求，因判決受惠的特斯拉應支付 59.6 億美元的律師費用。
馬斯克隨即周末在 X 平台上抨擊，「那些除了毀掉特斯拉之外一事無成的律師，竟然要求 60 億美元的報酬，這是一種犯罪。」
三家聯合訴訟的律師事務所也承認，就訴訟費的絕對規模而言，他們要求的律師費是前所未有的。此外，據報導，他們要求這筆律師費以等值特斯拉股票的形式支付。
但特斯拉可能會拒絕支付這筆費用，因為律師團以「馬斯克 560 億美元薪酬超乎業內水準，馬斯克與核准該交易的董事之間存在密切關係，並沒有將其關係向股東充分披露」為主張而打贏此樁訴訟，同理，或許會有其他股東也主張該天價律師費遠超乎業界水準，而應予無效。
特斯拉周一重挫 7.16%，收每股 188.14 美元，今年迄今已跌 24% 以上。
中國銷量數據 & 第一季交付量
周一多家新聞媒體報導，引中國乘用車協會每月數據，特斯拉上海工廠 2 月份銷量約 60400 輛，較去年同期減少約 19%，但 2024 年中國農曆年落在 2 月份，去年則在 1 月份。合計 1 月和 2 月，特斯拉上海工廠銷量達 13.2 萬輛，年減約 6%。
比亞迪上周公布 2 月交貨數據，合計 1 月和 2 月，純電動車銷量約較去年同期下降 1%，相較而言，比亞迪 1 月較強勁，2 月較疲軟。
就整個產業而言，2 月純電動車和插電式混合動力車的銷量預計約為 45 萬輛，年減約 9%。
1 月和 2 月是一年中新車銷售最疲軟兩個月。花旗分析師 Jeff Chung 預計，今年中國電池電動車銷量將年增 16% 至約莫 700 萬輛。
儘管如此，投資者仍擔憂特斯拉第一季交付量。
Future Fund Active ETF 聯合創始人 Gary Black 指出，跟蹤特斯拉發展的 X 平台博主 Troy Teslike 近期將特斯拉第一季交付量估值自 46.5 萬輛下修至 45 萬輛，理由是中國銷售預計疲軟，以及 Fremont 工廠的更新版 Model 3 生產受限。
華爾街分析師常引用 Troy 的數據。目前華爾街估計銷量為 47.8 萬輛，去年同期特斯拉交付約 42.3 萬輛。
削價競爭
隨著銷售成長放緩，全球電動車競爭依然激烈。特斯拉和其他同業今年已在中國削價競爭。根據一個中國汽車網的微博，特斯拉上周五起開始向中國購車者提供保險補貼作為額外激勵。《路透》報導，比亞迪近期推出暢銷 Yuan Plus 跨界車最新版本，售價下降 11.8%。
特斯拉也提供美國買家一些額外獎勵，例如截至 3 月底，部分以舊換新的交易可享受 5000 英里的免費超級充電。
電動車股獲利了結
理想汽車 (LI-US) 投資者可能已獲利了結，將上周的大漲兌現，周一其 ADR 大跌 13.64%。截至周一，該 ADR 過去一個月漲幅達 55%，由於市場樂見其業績收益高於預期，過去一周增幅約 25%。
過去一個月，特斯拉股價上漲約 12%，高於同期那斯達克指數 4% 的漲幅。
然而，《華爾街日報》報導，理想汽車周一股價下跌另一個原因可能是消費者對其周五推出的首款全電動車型 MEGA 感到失望。
然而，其他同業股也出現波動，蔚來汽車 (NIO-US) 周一大跌 7.79%、Lucid Group (LCID-US) 下跌 3.6%、Rivian (RIVN-US) 收低 3.88%、福特 (F-US) 上漲 2.33%，通用汽車 (GM-US) 大致持平。
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