出走特拉華州！馬斯克旗下公司紛紛改註冊地 特斯拉連漲2日 巴隆：與股價關連不大

鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 13:30

特斯拉 (TSLA-US) 股價周四 (15 日) 大漲 6% 以上，且連續第二日走高，但《巴隆商周》撰稿人 Rupert Steiner 和 Al Root 認為，這與美國公債市場走勢較相關，而非執行長馬斯克抗議薪酬相關判決的出走行動。

特斯拉周四上漲 6.22%，收每股 200.45 美元，繼上周連漲 4 日後，特斯拉一度連兩日下跌，現已回升。投資者持續關注馬斯克的薪酬訴訟相關進展。

上個月特拉華州法院裁定，其總值 558 億美元的天價薪酬協議無效，令馬斯克在 X 平台上怒斥並呼籲其他企業主：「如果你的公司仍在特拉華州註冊，我建議盡快搬到另一個州。」

特斯拉董事會 2018 年通過給予馬斯克總值 558 億美元、史上最巨額的薪酬方案，同年獲得公司股東通過。但在股東提出質疑後，特拉華州衡平法院 (商事法院) 法官批准推翻該薪酬協議，指其審批過程存在「嚴重缺陷」，質疑董事太過聽信馬斯克，且該協議是在馬斯克這位執行長兼大股東與董事會的磋商下達成。

根據報導，馬斯克和特斯拉股東將要求法官暫停該裁決，等候上訴結果。

目前馬斯克尚未申請將特斯拉註冊遷出特拉華州，係因這必須由股東投票決定公司註冊地點，但向來敢說敢衝的馬斯克已將 X 公司 (前名推特) 和 Neuralink 相關業務註冊地由特拉華州遷至內華達州，以及將已經將 Space X 太空公司註冊地點遷移至德州。

《巴隆商周》撰稿人認為，該消息不太可能影響股價，且目前等待上訴中。特斯拉沒有回應其置評請求。

一些新聞談論馬斯克將持股比例提高至 20% 以上，是周四採取行動的好理由，但 Future Fund Active ETF 聯合創始人兼特斯拉股東 Gary Black 駁斥這說法，他指出，股票和股票期權的結構以及馬斯克控制的股票總數沒有變化。

根據特斯拉周三向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，馬斯克持股略高於 20%，其中包括特拉華州裁決中的選擇權，此與一年前相比沒有變化，表明馬斯克的持股並未受到特拉華州裁決的影響，這點也令投資者興奮，但畢竟案件尚未結束。

美國 10 年期公債殖利率周四小幅走低，對汽車股來說是利多因素，因為購車者大多需要車貸，因此當借貸成本下降時，購車者的負擔就會減輕，增加買氣。

因此周四美國汽車股大多走漲，例如 Rivian (RIVN-US) 股價上漲 5.2%；蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 1.5%；理想汽車 (LI-US) 上漲 1.7%。

此前周二殖利率上漲約 0.1 個百分點，當時係因數據顯示 1 月通膨降幅低於預期，引發市場對美國聯準會 (Fed) 更加推遲降息的預期，大多數汽車股在周二的數據公佈後均走低，但隨著周四公債殖利率下降後，已收復大部分跌幅。