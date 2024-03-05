遭歐盟重罰 蘋果長文怒斥Spotify吃霸王餐 開年來多項利空 何時出盡？

鉅亨網編譯許家華 2024-03-05 10:58

遭歐盟重罰近 20 億美元

蘋果周一面臨歐盟最新打擊，股價收挫 2.54%，每股降至 175.10 美元。歐盟委員會以蘋果在音樂串流媒體 app 分發市場中「利用 App Store 規則濫用其主導地位」為由，對蘋果處以近 20 億美元的罰款。

蘋果主張「歐盟委員會在沒有找到消費者利益受損的可靠證據下，就做出了這樣的處分」，因此蘋果將對此提出上訴。

歐盟表示，蘋果阻止 app 開發商向用戶提供 App Store 以外、更便宜的音樂訂閱服務資訊，此舉已違法。

歐盟此決定源於音樂串流媒體服務平台 Spotify (SPOT-US) 於 2019 年對蘋果的控訴，該訴訟涉及蘋果 App Store 向 app 開發商徵收 30% 傭金等爭議。

歐盟該決定的最大受益者是 Spotify，因為用戶若在 Spotify 網站上直接訂閱服務，Spotify 不需要向蘋果支付費用。

蘋果罕見發長文抨擊，主張 Spotify 的成功很大程度上應歸功於 App Store，但歐洲市占率達 56% 的 Spotify 從未向幫助其成為全球知名品牌的蘋果支付過任何費用，歐盟的決議相當諷刺。

蘋果指出，Spotify 於 2015 年起與歐盟展開合作，在幾乎毫無現實依據的情況下進行調查，聲稱數位音樂市場因蘋果限制競爭對手發展的作法而陷入停滯，然而，打臉的是，Spotify 本身就在持續發展，且在 App Store 的推動下，超越了全球其他數位音樂服務商。

經過 8 年調查，沒有證據表明消費者利益受損，也沒有證據表明蘋果作法存在反競爭行為。反觀歐洲消費者比以往擁有更多選擇，數位音樂訂閱用戶人數自 2500 萬增長到近 1.6 億人，活躍用戶超過 3 億人，其中 Spotify 是此增長趨勢的最大贏家。

然而，不只如此，過去一個月還有很多其他原因導致蘋果股價下跌。

遭高盛剔除「必買名單」

投資銀行高盛上周五將蘋果自「必買名單」（conviction list）中剔除，但沒有透露背後想法，引發市場擔憂，蘋果股價應聲下滑。蘋果在該名單內停留了 274 天。

放棄汽車計畫 100 億美元打水漂

此外，《彭博》報導，知情人士透露，蘋果 2 月底時內部傳出將放棄已投資 100 億美元的汽車計畫，並將焦點轉向生成人工智慧 (Gen AI)。

財測遜色 iPhone 銷量恐大減近 10%

蘋果上月初公布 12 月季度的財報時，管理層對 3 月季度的財測令人失望，該季度營收整體將年減 5% 至約 900 億美元，因為 iPhone 銷量預計大減近 10%。

然而，Melius Research 力排眾議，認為沒有理由恐慌。分析師 Ben Reitzes 和 Nick Monroe 周一寫道：「蘋果 6 個季度 (含本季) 中有 5 個季度缺乏成長，這點顯然罕見，但現在是深呼吸的時候了，蘋果活躍安裝基礎超過 22 億台，且 99% 用戶永遠不會轉向 Android，因此隨時可能捲土重來。」他們將股票評為「買進」，目標股價為 220 美元。

分析師指出蘋果可能面對的兩大挑戰：中國營收恐下降、谷歌的反壟斷案件恐遭不利判決

司法部 2020 年起訴谷歌，這恐損害蘋果公司的利益，因為谷歌向蘋果支付 Safari 瀏覽器默認搜尋引擎的費用，若谷歌遭不利判決，恐影響蘋果這項巨大且重要的營收來源，儘管谷歌恐需纏訟多年才會有結果。

投資者應關注蘋果人工智慧 (AI) 戰略的消息，蘋果預計 6 月公布，分析師稱這是「自 iPhone 後最重要的發布」，因為 AI 功能可望推動蘋果服務業，並促使大量用戶於 2025 年升級手機。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 也表達了類似的想法，他稱蘋果季度財報雖有些棘手要素，但他仍對蘋果的未來抱持樂觀態度，其有利因素包括：從 Gen AI 產品的發佈、Vision Pro 的採用、持續產生自由現金流，以及資本配置的增加。