〈台大校園徵才〉鴻海徵才圍繞「3＋3」發展策略 加開多個AI伺服器職缺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-02 17:10

鴻海 (2317-TW) 今年徵才除了圍繞在集團既有「3＋3」發展策略，包括電動車、數位健康、機器人領域優秀人才，更增加許多 AI 伺服器、軟體應用相關職缺，鼓勵新進同仁加入挑戰百萬年薪。

鴻海表示，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元以上，此外，集團也對加入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

鴻海今年徵才包括電動車、機器人、數位健康產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術領域，另外，數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

職缺工作地點除了海外地區，包括大台北、桃園、新竹、台中、高雄等地，其中，去年底在駁二藝術特區內七號倉庫新成立的高雄軟體研發心中也開出不少職位。

鴻海今年徵才採取實體、線上徵才並行模式，無論到校徵現場或在鴻海科技集團 Line 官方帳號所提供之 QR Code 掃碼投遞履歷，並完成相關資料填寫，皆可參與抽獎，獎品包括 iPad、Apple Watch、AirPods。

除新鮮人外，鴻海去年首次舉辦即廣受好評的「董辦暑期實習生計劃」，今年度將持續並擴大辦理，以「鴻海體驗」為主軸，於校園中找尋優秀且具領導特質的年輕學子，深入鴻海中央核心單位進行為期 2 個月的暑期實習。