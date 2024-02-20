〈鴻海50周年晚宴〉泰國合資電動車工廠今年總裝完工 可望開始對外接單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 19:03

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日表示，集團在電動車布局上，除了 Luxgen n7 今年將大量交付外，電動巴士也會擴大布局，而在泰國與 PTT 集團合作的電動車廠，總裝今年大致就會完成，有機會直接開始對外接單。

劉揚偉表示，現在評估泰國廠是要總裝完成後就開始對外接單，還是要等四大工藝 (沖壓、焊接、塗裝及總裝) 全數到位，現在還在評估，但看到市場有很多機會，所以很可能總裝完成就會開始接單。

而鴻海電動車今年發展重點，Luxgen n7 將開始正式交車，劉揚偉表示，除了自己外，公司高管也親自試駕測試，正式交貨戶前，已經有 50-100 位用戶試駕，回饋都不錯，下一階段會增加至 200-500 台，確定沒有問題才會大量交車，要把把鴻海在國際享有的品質口碑交給客戶。