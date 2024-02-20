〈鴻海50周年晚宴〉大客戶到場共襄盛舉 劉揚偉：跟蘋果會有更深更廣的合作
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 17:10
鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日舉行 50 周年晚宴，董事長劉揚偉會前受訪時指出，心情非常興奮，包括最重要的客戶、供應鏈、汽車相關的合作夥伴，很多公司都到了，他也透露，跟大客戶蘋果 (APPL-US) 會有更深、更廣的合作。
劉揚偉表示，今天參與的公司很多，但有些人是希望私人祝福，因此不便透露有誰，不過像是蘋果、HP(HPQ-US)、DELL(DELL-US) 等前十大客戶、CPU/GPU 晶片供應商，輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US)、ARM(ARM-US)，以及車用 MCU 相關的 NXP 等，很多相關公司都到了。
對於外界關注的蘋果執行長庫克 (Tim Cook)，以及鴻海創辦人是否出席晚宴，劉揚偉表示，雙方一定會以影片的方式同台，會後也會有更多資訊給大家了解，庫克跟創辦人深厚的友誼關係。
至於會不會跟蘋果在 AI、電動車上有進一步的合作，劉揚偉表示，一向不評論單一客戶，但雙方會有更深度、更廣泛的合作。
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