〈鴻海50周年晚宴〉大客戶到場共襄盛舉 劉揚偉：跟蘋果會有更深更廣的合作

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 17:10

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日舉行 50 周年晚宴，董事長劉揚偉會前受訪時指出，心情非常興奮，包括最重要的客戶、供應鏈、汽車相關的合作夥伴，很多公司都到了，他也透露，跟大客戶蘋果 (APPL-US) 會有更深、更廣的合作。

對於外界關注的蘋果執行長庫克 (Tim Cook)，以及鴻海創辦人是否出席晚宴，劉揚偉表示，雙方一定會以影片的方式同台，會後也會有更多資訊給大家了解，庫克跟創辦人深厚的友誼關係。