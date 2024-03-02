2024新鮮人夢幻企業 台積電11連霸 富邦金重返金融業榜首

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-02 10:10

yes123 求職網進行「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」，結果今天 (2 日) 出爐，今年畢業生最想進入的夢幻企業名單，高科技產業以連續霸榜 11 年的台積電為首，傳產以長榮集團蟬連第三年，富邦金則重返金融業的冠軍，成為新鮮人們的心頭好。

大家心中，都有各自「最嚮往」的夢幻企業 (集團)，調查顯示：就傳統產業方面來看，在可複選狀況下，最想進入的企業 (集團) 前五名為：長榮集團、台灣高鐵、誠品，以及中華航空、統一集團；至於六到十名，分別為：台塑集團、遠東集團、中鋼，以及王品集團、星宇航空。

以高科技產業來說，在可複選狀況下，最想進入的企業 (集團) 前五名分別為：台積電、中華電信、鴻海，以及華碩、聯發科；至於六到十名，又分別是：台達電、大立光、廣達，以及宏碁、聯電。

至於金融產業方面，在可複選狀況下，最想進入的企業 (集團) 前五名則是：富邦金、國泰金、中信金，以及玉山金、臺灣金控；至於六到十名，又分別為：「台新金、兆豐金、華南金，以及第一金、合庫金。