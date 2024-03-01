和泰車前進校園徵才 釋30個職缺涵蓋這些專業領域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 12:45

2024 年全台校園春季徵才季將開跑，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (1) 日宣布，開出近 30 個職缺，包括產品企劃、行銷企劃、車輛技術、供應鏈管理、資訊開發等領域，將參與共 6 場校園博覽會、12 場徵才說明會以全力徵求各領域優秀新鮮人。

和泰車說明，今年持續投入資源於 ESG 相關作為，如量產幸福移動公益、台灣原生動物守護計畫，同時，集團各事業也積極進行多元化發展，其中在 MaaS 移動服務新事業上，除提供 yoxi、iRent、和泰 Pay 等服務，全新旅遊規畫 APP「去趣」也串聯集團資源，打造整合型數位移動生態系。

隨著多元事業發展，和泰車在人才需求也較以往更加多樣化，因此今年共開出近 30 個職缺，涵蓋產品企劃、行銷企劃、車輛技術、供應鏈管理、資訊開發等領域。

和泰車今年首場大型校園活動 3 月 2 日於台灣大學校園徵才博覽會登場，而後將前進台師大、政大、台科大、北科大、輔大、東吳、中央、陽明交大、清大、中興、中正、成大、中山等大學，提供學子與企業主管面對面交流、了解公司與各類職務內容的機會。

和泰車 2022 年非主管職員工平均薪資為 208 萬元，中位數達 173 萬元，且每年穩定調薪、提供旅遊補助 5 萬元、連年發放 3 個月年終獎金等。