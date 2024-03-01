〈第一金法說〉第一金去年稅後純益224.61億創新高 股利水準將優於去年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-01 19:19

第一金控 (2892-TW) 今（1）日舉辦法說會，2023 年全年稅後純益再創新猷，年成長 9.1% 達新台幣 224.61 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 1.65 元，第一金控副總經理李淑玲表示，因為 EPS 較前一年高，配發現金股利和股息也會超過現金 0.8 元、股息 0.3 元的水準。

除受益於子公司第一銀行稅後純益穩健攀高，年增 5.9% 達 215.26 億元外，證券、人壽等銀行以外子公司稅後純益亦回溫，合計為 17.92 億元，較前一年度大幅增長 133.3%。

主要子公司第一銀行整體授信年增長率達 4.10%，其中房貸業務在下半年新青年安心成家購屋貸款專案的催化下，帶動首購族的剛性需求，年成長 8.41%。