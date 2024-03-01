〈第一金法說〉第一金去年稅後純益224.61億創新高 股利水準將優於去年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-01 19:19
第一金控 (2892-TW) 今（1）日舉辦法說會，2023 年全年稅後純益再創新猷，年成長 9.1% 達新台幣 224.61 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 1.65 元，第一金控副總經理李淑玲表示，因為 EPS 較前一年高，配發現金股利和股息也會超過現金 0.8 元、股息 0.3 元的水準。
除受益於子公司第一銀行稅後純益穩健攀高，年增 5.9% 達 215.26 億元外，證券、人壽等銀行以外子公司稅後純益亦回溫，合計為 17.92 億元，較前一年度大幅增長 133.3%。
主要子公司第一銀行整體授信年增長率達 4.10%，其中房貸業務在下半年新青年安心成家購屋貸款專案的催化下，帶動首購族的剛性需求，年成長 8.41%。
2023 年銀行受惠於利率環境與台股熱絡，財富管理業務動能充沛，淨手續費收入年成長 10.1%，而外幣換匯交易持續強勁，帶動金融商品相關淨收入躍增，年成長 82.1% 達 200.16 億元，在兩項業務亮麗表現下，第一銀行全年淨營收年成長 7.77%，或增加 42.36 億元達歷年新高 587.20 億元，在信用成本方面，資產品質穩定，逾期放款比持平在 0.17%，備抵呆帳覆蓋率則上升至 826.96%。
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