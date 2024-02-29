中磊擴大徵才招募多元人才 強化全球營運布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 11:28

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (29) 日宣布，為了強化全球營運布局，加速回應市場需求，今年將擴大徵才。中磊表示，將積極招募 5G、資通訊、全球運營、智能製造等人才，範圍涵蓋軟硬體研發、無線通訊、機構設計、專案管理及自動化生產等面向。

中磊董事長王煒表示，人才是企業最珍貴的資產，更是再創新局的關鍵力量。王煒指出，由於寬頻數位網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業也迎向新紀元，市場需求強勁，因此歡迎新血加入，以專業能力與外語能力搶攻國際市場。

中磊表示，中磊擁有國際化的研發工程團隊, 超過 18 個國籍的員工, 並與全球一線電信營運商密切合作。中磊的「全球人才發展計畫」，期待具備優異外語溝通能力的夥伴加入，將依據員工意向與職務需求，透過多元學習、在職訓練與全球輪調等方案，提供與國際接軌的職涯發展藍圖。

另外，中磊也針對剛出校園的職場新鮮人，推出量身打造的「新鮮人培育養成計畫」 協助融入企業文化與工作環境，活化企業研發能量。