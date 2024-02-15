年後7成4企業擬調薪 綠能永續、邊境解封及數位轉型成求職熱蒐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 08:32

龍年開工第一天，勞工朋友想對老闆說的第一句話是什麼？調查顯示有 74% 的員工想開口拜託老板加薪，同時也有 7 成 4 企業打算年後調薪。同時「綠能與永續經營」、「邊境解封」以及「數位轉型」三大議題，則登上龍年職缺的熱門關鍵字。

根據 yes123 求職網「龍年新春開工調查」顯示，在可複選狀況下，新春開工第一天，員工最想對老闆說的話，排名第一位是：「可以幫我調薪了嗎？」(74%)；其次為「太小氣了，年終分紅太少了！」(43.9%)，或是「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」(42.9%)。

既然「薪水變多」是大多數上班族的心聲，調查發現，平均希望公司能替自己調薪 7%；甚至有 29.5% 期望，幅度在「一成 (含) 以上」。若以「官方經常性薪資」45,457 元估算，大概希望每個月薪水能多 3,182 元；再換算成日薪，每天收入約增加一百塊錢左右，等於可以多買一個雞腿便當。

在龍年開工之後，自認會「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上：有 59.3% 自認「跳槽機率大於續留機率」；也有 34.8% 自認「跳槽與續留機率各半」；僅 5.9% 想續留。

綜觀上述調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿低薪窮忙窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境已全面解封，企業營運觸底反彈，但勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並未因此減弱。

上班族許下的加薪願望能否實現，目前看起來機率呈現上升趨勢。此次調查顯示，合計有 73.6% 的企業表態，在「農曆龍年」後有加薪計劃，明顯高於去年同期的 62.7%。

其中龍年「最有機會」被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為：「業務或銷售人員」(61.7%)、「客服或門市人員」(47.1%)、「產線作業員」(37.4%)，以及「產線工程師或技術型人員」(35.8%)、「研發人員」(27.2%)、「行銷或企劃人員」(22.7%)。

至於龍年職場熱門工作，楊宗斌預估，與三大議題有關，也就是「綠能與永續經營」、「邊境解封」以及「數位轉型」。像是看好風電產業，成為新的「護國群山」；全球解封後，外派與旅遊業工作回溫；之前因應疫情，歷經過去四年的數位轉型陣痛期，企業也逐漸進入收割期。

首先是「風電工程師」，目前幾乎都是來自歐洲的人才協助建置，近期開始有焊接人才的培訓班成立。一個風力發電機組的設立與維運，人員需要搭船、潛水、攀爬，屬於高壓、高風險工作，薪資待遇當然是屬於「百萬年薪」等級，未來這類人才在台灣將是奇貨可居。

楊宗斌進一步表示，同樣是環保領域，「ESG 管理師」已成為企業永續經營部門的要角，除了撰寫營運報告書，並隨時了解全球法規的變更，還有監督公司製程的改善，因此除了外語能力，法務與工業管理都要涉獵外，像是農學院、生物相關科系，應徵時也有加分作用，年薪約 60-70 萬，但是未來職涯可以鎖定的方向，也就是以擔任「永續長」一職。

隨著邊境解封，跨國企業也恢復招募大量「外派儲備幹部」，從金融業到製造業，甚至餐飲業，資方都會以此職務來培訓接班梯隊！年薪 120 萬元起跳，但都要求能獨立作業與第二外語能力，並能解析外派地的政經局勢，即時回報母公司。

楊宗斌更透露，因應解封後的報復性出遊潮，「旅遊規劃師」的需求也回流，不論是國外或國內，要能針對自由行或團客需求，提供客製化或標準化的各種旅遊行程，只是仍需承擔業務招攬壓力，且採底薪加上業績獎金方式，旺季時的年薪，有機會上看 70-80 萬的水準。

最後是後疫情時代的電商，開始蓬勃發展，因應各種 App 的開發，在後台需要「大數據分析師」，解讀消費者的習性，解析營運策略的優缺點，並優化 App 的內容，甚至改善企業行銷模式，這類人才年薪 80-100 萬。