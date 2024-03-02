台積電第三代接班團隊就位、GDP與CPI連袂上修、金控法說登場 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-02 09:50

晶圓龍頭台積電周四 (29 日) 召開臨時董事會，宣布米玉傑、秦永沛擔任共同營運長，並於周五 (1 日) 正式生效；主計總處周四公布最新預測 GDP 與 CPI，連袂上修；金控法說會陸續登場，由京城銀、第一金打頭陣，以下為本周大事回顧：

〈台積電啟動接班〉台積電宣布第三代接班團隊 米玉傑、秦永沛任共同營運長

台積電指出，此任命案於周五 (1 日) 正式生效，兩位執行副總經理暨共同營運長，以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織將直接對魏哲家總裁負責；公司其他內部組織單位則將改對兩位執行副總經理暨共同營運長負責。

〈台積電啟動接班〉秦永沛、米玉傑任魏哲家左右手 各擁身家 63 億、7 億元

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (29 日) 宣布重大人事異動，由營運資深副總秦永沛及研究發展組織資深副總米玉傑擔任執行副總經理暨共同營運長，也將成為總裁魏哲家左右手，依照台積電今日收盤價 690 元推算，兩人持股身價總和將近 70 億元，超越總裁魏哲家的 48 億元。

主計總處：今年 GDP、CPI 連袂上修 物價仍面臨通膨警戒線

主計總處周四 (29 日) 公布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.43%，較 11 月預測上修 0.08 個百分點，主要因去年 GDP 下修，降低比較基期，而消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.85%，則上修 0.21 個百分點，雖仍在 2% 通膨警戒線下，但此次預測值並未考量電價調漲。

〈京城銀法說〉獲利創高受惠三支柱 投資策略台股為主、債市持平

京城銀行 (2809-TW) 周五 (1 日) 召開法人說明會，2023 年獲利顯著成長，淨收益較去年增加 86%，每股淨值達 45.1 元，均創歷史新高，主要受益於放款業務、投資收益及呆帳回收三支柱。對於債市展望，董事長戴誠志持平看待，今年保守以對、並無增持規劃，台股部位去年約貢獻獲利 20 億元，並透露確實有將部分 AI 股獲利了結，今年將持續布局，公司的市場風險科也會嚴格執行風控管理。

〈第一金法說〉第一金去年稅後純益 224.61 億創新高 股利水準將優於去年