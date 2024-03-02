玉山前進台大校園徵才 廣招各領域優秀人才加入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 11:50

玉山金控 (2884-TW) 於 3 月 2 日參加台大校園徵才博覽會，由玉山金控總經理與任職表現傑出的台大學長姊在現場與同學們面對面互動、分享職涯歷練與海內外學習，交流未來職涯的規劃，讓同學們能更深入瞭解金融業的實際面貌，並感受玉山對於人才發展與專業養成的重視。

玉山金控總經理陳茂欽表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山第四個十年聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG 永續發展」5 大策略主軸，配合策略的發展，2024 年預計招募 600 位優秀人才，包含私銀財管、跨境服務、永續金融、資訊科技等領域，並透過金控資源的整合優勢，積極投入多元專業人才的佈局及培養。

儲備幹部計畫是玉山培育關鍵人才重要一環，也是一個具備高度挑戰與成長的舞台。該計畫共有三大類別，分別為儲備幹部 MA（Management Associate）、財金儲備幹部 TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部 TMA（Technology Management Associate）。其中 MA 分為「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，在法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行完整歷練及跨域發展；TA 聚焦財金交易領域，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」三大組別，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA 著重科技領域人才，深耕 Fintech、AI、Big Data 以及 Information Security 等專業技術，結合資訊技術專業及專案管理能力的養成，打造雙軌發展的π型人才。

「Join E.SUN, Create a Better Future!」玉山積極搭建人才學習成長與自我實現的舞台，延攬並培育更多優秀人才，透過完整培訓體系、跨團隊協作及跨部門輪調，不僅深耕發展金融專業，更建立高度宏觀視野，創造豐富的多元職涯發展未來。誠摯邀請有理想、有熱情的志同道合的夥伴加入玉山，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才，一起用雙手編織永續璀璨未來、創造驚艷時刻！