〈京城銀法說〉獲利創高受惠三支柱 投資策略台股為主、債市持平

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 16:59

京城銀行 (2809-TW) 今 (1) 日召開法人說明會，2023 年獲利顯著成長，淨收益較去年增加 86%，每股淨值達 45.1 元，均創歷史新高，主要受益於放款業務、投資收益及呆帳回收三支柱。對於債市展望，董事長戴誠志持平看待，今年保守以對、並無增持規劃，台股部位去年約貢獻獲利 20 億元，並透露確實有將部分 AI 股獲利了結，今年將持續布局，公司的市場風險科也會嚴格執行風控管理。

京城銀發言人尤其偉說明，2023 年放款總額新台幣 2337 億元，授信相關手續費收益 20.31 億元，相較去年增加 3%，將維持穩健的放款業務收入。截至 2023 年底，放款覆蓋率為 1.55%，台灣同業的中位數為 1.38%，亦維持一向良好的資產品質。

展望 2024 年，京城銀仍會專注於授信業務動能和利差的提升、核心存款的穩定性與資金成本的控管三個核心策略目標。

尤其偉說明，京城銀希望專注維持核心存款的穩定，也就是 300 萬以下的小額存款，去年獲得不錯的成果，至於放款結構與過往相比沒有太大的改變，仍以新台幣的企金放款為主，對象主要為中小企業。

京城銀歷年發放股息約落在 1.5 至 2 元左右，盈餘配發率約 3 成多，日前董事會已通過，決議每股擬配發現金股利 3 元，配發率直接突破 5 成，戴誠志表示，淨值與流動性是否充足為最大考量，希望藉此提高京城銀的 ROE，將獲利發還給股東做更有效的運用，「不再當小氣的銀行」，雖然與其他大型銀行相比，配發率仍不高，但已是重大突破，若是今年度獲利表現佳，也有機會進一步提高配發率。

京城銀去年國內債券投資部位升至 433.27 億元、年增 9.78%，創歷年新高，平均存續期間降至 4.2 年、平均收益率升至 1.04%；海外債券投資部位降至 10.92 億美元、年減 16.45%，為近 8 年來低點，平均存續期間升至 6.47 年、平均收益率升至 5.37%。

戴誠志表示，京城銀的避險成本升高很多，去年第一季淨利差 (NIM) 及存放利差分別降至 1.52% 及 1.86%，可說是谷底，因此對債市投資策略進行調整，隨後 NIM 逐季展開反彈，截至去年底已回升至 1.59%，存放利差則來到 1.97%。