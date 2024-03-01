長聖2月營收年增40%再創同期高 今年營運續拚高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 17:32

再生醫療公司長聖 (6712-TW) 今 (1) 日公布 2 月營收 5490 萬元，再創同期新高，月增 2.6%、年增 40.6%；前 2 月營收 1.08 億元，年增 50.08%。總經理黃文良表示，公司的細胞受託開發製造 (CDMO) 訂單能見度直達第四季，看好今年營運有機會再登高。

長聖開發的第二代樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞 (DC-CIK) 產品，與中國醫藥大學附設醫院合作治療「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，通過的治療計畫達 7 種癌症，包括肝癌、大腸直腸癌、乳癌、肺癌、上皮性卵巢癌、腎細胞癌與胰臟癌。

長聖說明，第二代 DC-CIK 產品不僅在配方及檢測項目進行優化，製程與檢測時間縮短半個月，整體治療療程更具彈性，與第一代產品相比，第二代 DC-CIK 毛利率提高 10-15%，此優化產品推出將添營運動能。

長聖補充，第一代 DC-CIK 治療第四期實體癌，其真實細胞治療數據已在今年 2 月發表國際醫學期刊《Frontiers in Immunology》，該期刊的影響因子達 8.786，為我國特管法公布真實數據首例。