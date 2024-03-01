佳世達通過SBTi科學基礎減碳目標驗證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 19:33

佳世達 (2352-TW) 今 (1) 日宣布，已通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）」的目標驗證審查，以財務報表範圍為組織邊界，積極提出減碳目標。

佳世達表示，在自身營運中主要排放源來自範疇二外購電力使用，佔範疇一及範疇二中約 90%，因此，於 2022 年 12 月正式加入 RE100，並以 2021 年為基準年，將在 2030 年實現範疇一及範疇二溫室氣體排放減少 42%，以及範疇三溫室氣體排放減少 25%。

為實現減碳目標，佳世達也在各製造廠區積極推動自建再生能源及儲能系統，透過老舊設備的汰舊換新、節電管理措施、採購再生能源以及減少化石燃料的使用，展開減碳行動。

在範疇三排放源上主要為原物料採購與服務、以及產品使用階段，佳世達建立永續供應鏈管理，協助供應商進行碳盤查，全面減少供應鏈的碳足跡；在產品層面，致力實踐綠色設計，打造低碳產品，進一步降低產品能耗、用料，以實現全面的減碳目標。

SBTi 是全球第一個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架，主張以科學為基礎，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，以及達到目標所需的指導和工具。