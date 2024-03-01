佳世達通過SBTi科學基礎減碳目標驗證
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 19:33
佳世達 (2352-TW) 今 (1) 日宣布，已通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）」的目標驗證審查，以財務報表範圍為組織邊界，積極提出減碳目標。
佳世達表示，在自身營運中主要排放源來自範疇二外購電力使用，佔範疇一及範疇二中約 90%，因此，於 2022 年 12 月正式加入 RE100，並以 2021 年為基準年，將在 2030 年實現範疇一及範疇二溫室氣體排放減少 42%，以及範疇三溫室氣體排放減少 25%。
為實現減碳目標，佳世達也在各製造廠區積極推動自建再生能源及儲能系統，透過老舊設備的汰舊換新、節電管理措施、採購再生能源以及減少化石燃料的使用，展開減碳行動。
在範疇三排放源上主要為原物料採購與服務、以及產品使用階段，佳世達建立永續供應鏈管理，協助供應商進行碳盤查，全面減少供應鏈的碳足跡；在產品層面，致力實踐綠色設計，打造低碳產品，進一步降低產品能耗、用料，以實現全面的減碳目標。
SBTi 是全球第一個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架，主張以科學為基礎，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，以及達到目標所需的指導和工具。
至 2023 年底，全球已有 4204 家企業獲得 SBTi 驗證，較 2022 年翻了一倍，占全球經濟三分之一以上的企業已設定或承諾基於科學基礎的減碳目標，積極加入氣候行動。
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