長聖攜手兩公司成立美國合資公司 持股48.78%股權

長聖 (6712-TW) 今 (19) 日公告，與英國檢測公司 Minerva Scientifics, Corp. 及生技公司 Axeon Research LLC 共同成立美國合資公司，長聖持股該美國合資公司 48.78% 股權，並擬將 UMSC01 專利技術授權給該美國合資公司，收取第一筆不可退回的授權簽約金 300 萬美元，期望藉由技轉授權跨出國內細胞產業進軍國際。

新成立的美國合資公司，除了長聖持股 48.78% 股權外，Minerva 持股 28%、Axeon 則持股 23.22%。

根據協議，長聖授權異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01) 相關在美國、歐洲與日本等專利和其 Know-how 授權給予美國合資公司，以治療心肌梗塞、腦中風、新冠肺炎和多發性硬化症等疾病，並由該美國合資公司執行臨床試驗申請，進行後續新藥開發，且應承擔由此產生之所有相關費用。

Minerva 提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入；Axeon 則提供臨床試驗受託機構 (CRO) 服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入。

長聖旗下幹細胞新藥 UMSC01 是利用無血清細胞培養系統，培養 IGF1R + 臍帶間質幹細胞，並且具有全球首創且唯一的雙途徑注射方式，同時經由動脈和周邊靜脈輸入臍帶間質幹細胞，相較於傳統的單一途徑輸入幹細胞，雙重路徑的輸入方式能強化細胞治療在急性心肌梗塞、腦中風與多發性硬化症等疾病中的免疫調節和抗發炎療效。

長聖幹細胞新藥 UMSC01 共有四項臨床試驗進行中，其中急性心肌梗塞一期臨床試驗中展現出良好的安全性，試驗結果已發表在知名國際心臟醫學期刊《Frontiers in Cardiovascular Medicine》，並已獲得 USFDA 及 TFDA 核准進入臨床二 A 期試驗。