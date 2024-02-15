竟天骨關節炎疼痛新藥二期臨床 完成首位病患收案

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 17:59

竟天 (6917-TW) 今 (15) 日代子公司公告，治療膝蓋骨關節炎引起局部疼痛新藥 APC201 的二期臨床試驗，順利在澳洲收治第一位病患，預計招收 60 位膝蓋骨關節節炎疼痛患者。

該臨床試驗為一 / 二期人體臨床試驗，其中，一期臨床去年 12 月完成，結果顯示 APC201 的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，以及無嚴重不良反應 (SAE)，經澳洲安全評估委員會 (SRC) 認定安全性與耐受性無虞，因此直接進入二期臨床試驗。

竟天表示，本次二期臨床試驗為隨機分組、安慰劑對照設計，每日於患者的膝蓋部位使用 APC201 或安慰劑，評估膝蓋骨關節炎造成疼痛的療效，以及治療後生活品質的改善程度。

竟天指出，骨關節炎目前治療方式有口服、皮膚外用、局部關節注射與關節置換手術等，而病患多會優先選擇副作用低且非侵入式的皮膚外用給藥方式。

其中，最普遍使用的局部外用藥品為 2% Pennsaid，年銷售額超過 10 億美元，市占率超過六成，堪稱重磅藥物，但該藥品為溶液劑型、易滴落，且刺激性較強，約有 65% 的患者會感到患部更緊繃不舒適。

相較之下，竟天自主開發的 APC201 透過雙效脂質專利配方設計，藥物濃度有望提高至 4%，同時提升藥物累積在皮膚內的劑量，加上無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激。

此外，APC201 為泡沫劑型，用於膝蓋部位不會滴落，且因皮膚吸收快，將大幅提升療效與降低副作用，一旦能獲准上市，不僅可望分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機，提供病患新的治療選項，未來 APC201 適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛。