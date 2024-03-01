〈台幣〉區間整理未破前低 收31.606元貶值2.9分
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 16:49
美國公布 1 月個人消費支出物價指數 (PCE) 符合市場預期，不過，新台幣今 (1) 日仍偏弱整理，終場收在 31.606 元，貶值 2.9 分，全日高低價差 6.1 分，台北外匯經紀公司成交值 10.94 億美元。
新台幣今日盤中最低價為 31.646 元，最多貶值 6.9 分，並未低於昨日的低點 31.699 元，終場收在 31.606 元，貶值 2.9 分，貶幅不大僅 0.09%。
統一投顧說明，1 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率降至 2.4%、核心 PCE 年增率也降至 2.8%，雙雙符合市場預期，加上包括聯準會紐約分行主席 Williams、亞特蘭大分行主席 Bostic 等多位官員，均重申支持聯準會於下半年降息的立場，相關正面消息有利股市表現。
群益投顧則指出，近期經濟數據顯示美國勞動市場依舊強勁、ISM 製造業指數優於預期，物價降幅則未如預期，聯準會官員相繼發言打壓短期降息的可能性，市場對今年降息幅度收斂至 3-4 碼、降息時點也延後至年中之後，不過，物價增速處於下滑趨勢，降息只是時間性問題，
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