〈台幣〉區間整理未破前低 收31.606元貶值2.9分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 16:49

美國公布 1 月個人消費支出物價指數 (PCE) 符合市場預期，不過，新台幣今 (1) 日仍偏弱整理，終場收在 31.606 元，貶值 2.9 分，全日高低價差 6.1 分，台北外匯經紀公司成交值 10.94 億美元。

新台幣今日盤中最低價為 31.646 元，最多貶值 6.9 分，並未低於昨日的低點 31.699 元，終場收在 31.606 元，貶值 2.9 分，貶幅不大僅 0.09%。

主要亞幣中，日圓貶值逾 0.4%，人民幣貶 0.15%，泰銖、星元貶近 0.1%，韓元處橫盤整理。

統一投顧說明，1 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率降至 2.4%、核心 PCE 年增率也降至 2.8%，雙雙符合市場預期，加上包括聯準會紐約分行主席 Williams、亞特蘭大分行主席 Bostic 等多位官員，均重申支持聯準會於下半年降息的立場，相關正面消息有利股市表現。