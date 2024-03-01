〈貴金屬盤後〉美1月PCE符合預期 美元走跌 黃金觸及1個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-01 06:27

黃金價格周四 (29 日) 觸及一個月高點，係因美國通膨數據符合預期，美元下跌，交易員焦點轉向美國聯準會 (Fed) 官員進一步的評論，以尋找降息的線索。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.6% ，收每盎司 2054.7 美元。

黃金現貨價上漲 0.6% ，報每盎司 2046.29 美元。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「黃金多頭只是需要一個買進的藉口，現在他們找到了。看過近期強勁的通膨數據後，這回的數據僅達共識，就說服了多頭。」他補充，黃金可能在 2065 美元附近面臨技術阻力。

數據顯示，美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.3%，而核心 PCE 物價指數月增 0.4%，令美元承壓走跌，使得美元計價的黃金對於使用其他貨幣的投資人來說更便宜。

「然而，1 月核心 PCE 月增 0.4%，不會促使 Fed 早於 6 月降息。」Wong 補充道。

儘管黃金向來被視為通膨對沖工具，但 Fed 為了抑制通膨而採用更高的利率就會削減投資人對黃金的興趣，因為黃金沒有孳息。

CME FedWatch 工具顯示，市場目前預計 Fed 今年 6 月降息的可能性為 62%。

本周初，Fed 官員表示降息的大門已經打開，今年稍晚就可能到來。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 指出，Fed 接連不斷發表不急於降息的言論，而市場已經消化這樣的說法。「如果出現潛在變化，暗示會提早降息，即使只是提早一點點都會有利金價。」

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