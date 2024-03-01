〈世芯法說〉北美大客戶需求再上調 今年營收逐季成長再締新猷

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 16:48

股王世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，財務長王德善表示，北美第一大客戶需求再度上調，第二大客戶新品也會開始出貨，加上中國案件復甦，今年第一季營收將再優於上季，全年呈現逐季成長、續創高，預期是另一個好年。

王德善說，北美第一大客戶今年出貨量預計比去年成長，上次法說原預估該客戶出貨量可維持持平至小幅成長，但近期看起來，客戶需求超出原預期，因此出貨量上調至年增 30%。此次也是世芯 - KY 第二次上調該客戶的出貨預估。

世芯 - KY 第二大客戶也已經下單，主要承接 7 奈米、5 奈米案件，營收貢獻將自今年開始，不過，由於其採用 CoWoS-S，相關產能相當緊張，目前取得一定的產能服務客戶，未來需求增加與否則須視 CoWoS 產能。

展望全年，王德善指出，儘管今年第一季有中國傳統農曆新年影響，不過受惠客戶需求熱絡，第一季營收仍會呈現季增，意即再創新高，全年來看，也會呈現逐季成長，將是另一個好年。

另外，世芯 - KY 去年因大客戶產品量產，該案件毛利較低，加上委託設計 (NRE) 營收比重僅佔 20-30%，影響毛利率驟降近 10 個百分點，王德善預期，今年 NRE 與量產營收會相近，加上第二大客戶加入後，有助優化產品組合，毛利率也會較去年回升。

至於中國方面，總經理沈翔霖表示，近期有感受到中國 NRE 業績開始回籠，也看到不錯的案件，應用除了車用外，還有 CPU、AR/VR 等，強調儘管客戶採用 3/5 奈米製程，但在設計傳輸速度，一定會遵守美國禁令，預期車用客戶的量產營收最快會自 2025 年開始貢獻，如果遞延的話則會在 2026 年。