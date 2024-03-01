陸股2月強漲近1成居全球之冠 國際資金看好政策利多搶進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 11:55

陸股 2 月扭轉頹勢，累計上漲近 1 成，在全球主要股市中漲幅居冠，法人表示，中國「兩會」將在 3 月初登場，預期政府將採取更積極的激勵政策，同時，由於陸股過去下跌幅度過深，國際資金也看好陸股的投資價值，2023 年大幅賣超的態度開始轉變，伺機逢低布局陸股。

根據 Bloomberg 統計，陸股滬深 300 指數自 2 月 1 日的 3217 點，一路上漲至 2 月 29 日的 3516 點，不但漲幅接近一成，更是全球各主要股市中，漲幅最高的股市，其次為日股漲幅 8.76%，台股漲幅 5.56%、美股 (S&P500) 漲幅 5.17% 分列第三、四名。

安盛環球基金中國新興市場投資團隊指出，在 2024 年年初，中國股市經歷了動盪，滬深 300 指數 2 月 2 日收在五年來新低，反映出市場對中國經濟前景的悲觀情緒，但作為回應，市場監管機構中國證監會祭出限制賣空的政策，成功穩定市場情緒，並促使中國股市開始築底反彈，並在 2 月份繳出亮眼報酬率。

安盛環球基金中國新興市場投資團隊認為，自 2023 年第四季以來，北京實施了一系列政策激勵措施，包括發行一兆元人民幣的國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦。儘管市場對實體經濟的影響需要一段時間才能顯現，但它提振了市場情緒，因為這可能預示著未來將採取更積極的政策措施。

中國政府的多項財政激勵措施，在農曆年後開始發酵，市場也漸漸恢復信心，提振陸股開始反攻，觀察國際資金流向，2024 年以來，國際資金開始流入中國股市，根據 Bloomberg 統計，截至 2 月 23 日為止，國際資金已連續多周買進陸股，2024 年總流入金額達 24 億美元。