〈焦點股〉國家隊接力救市 陸股相關ETF漲勢如繁花
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-16 10:44
中國人民銀行、證監會、中央匯金公司等國家隊今年初以來陸續端出救市措施，帶動陸股在農曆春節收關前表現猶如繁花，儘管目前仍處休市，但台股昨 (15) 日已開紅盤，連結陸股相關的 ETF 今 (16) 日持續上演補漲行情，漲勢依舊犀利，富邦中証 500(00783-TW)、永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 均上漲超過 1%，多檔正向槓桿型商品也獲買盤青睞。
中國國家隊成員之一的中央匯金公司，日前在其官網發出公告，充分認可當前 A 股市場的配置價值，已於近日擴大 ETF 增持範圍，並將持續加大增持力度；國家隊的撐盤動作有助於股市反彈。
上証指數封關前單週上漲 6.1%，深証指數上漲 10.1%，中証 500 指數更是強彈 15.5%，為自 2022 年 11 月以來最大單週漲幅，顯示中小型個股在強彈行情下，籌碼較輕，漲幅更猛。
台股昨天大漲 548.5 點，收在 18644.57 點，刷新歷史新高紀錄，今天早盤持續在盤上表現，原型 ETF 族群普遍熄火，但與陸股相關 ETF 仍表現不俗，其中，兩倍槓桿的中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 盤中都有 1% 以上的漲幅。
此外，主題型 ETF 中信電池及儲能 (00902-TW)、富邦未來車 (00895-TW) 今天也獲資金進駐，盤中約有 1% 的漲幅。
00783 昨天發動落後補漲，表現相當亮眼，單日大漲 14.49%，反應台灣股市放假以來的漲勢，在線型上呈現一長紅吃數黑的多頭反彈格局。
富邦中証 500 經理人陳双吉表示，隨著陸股開年首月重挫，市場信心持續低迷，證監會再度出台多項監管措施，尤其針對券商的融券相關業務進行規範，打壓放空行為，且國務院突然公告撤換易會滿證監會主席的職務，改由吳清接任，吳清過往的行事作風相當強硬，有「券商屠夫」之稱號，市場解讀高層希望藉由此次人事調動來強化資本市場監管以及平穩股市波動。
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