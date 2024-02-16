〈焦點股〉國家隊接力救市 陸股相關ETF漲勢如繁花

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-16 10:44

中國人民銀行、證監會、中央匯金公司等國家隊今年初以來陸續端出救市措施，帶動陸股在農曆春節收關前表現猶如繁花，儘管目前仍處休市，但台股昨 (15) 日已開紅盤，連結陸股相關的 ETF 今 (16) 日持續上演補漲行情，漲勢依舊犀利，富邦中証 500(00783-TW)、永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 均上漲超過 1%，多檔正向槓桿型商品也獲買盤青睞。

中國國家隊成員之一的中央匯金公司，日前在其官網發出公告，充分認可當前 A 股市場的配置價值，已於近日擴大 ETF 增持範圍，並將持續加大增持力度；國家隊的撐盤動作有助於股市反彈。

上証指數封關前單週上漲 6.1%，深証指數上漲 10.1%，中証 500 指數更是強彈 15.5%，為自 2022 年 11 月以來最大單週漲幅，顯示中小型個股在強彈行情下，籌碼較輕，漲幅更猛。

台股昨天大漲 548.5 點，收在 18644.57 點，刷新歷史新高紀錄，今天早盤持續在盤上表現，原型 ETF 族群普遍熄火，但與陸股相關 ETF 仍表現不俗，其中，兩倍槓桿的中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 盤中都有 1% 以上的漲幅。

00783 昨天發動落後補漲，表現相當亮眼，單日大漲 14.49%，反應台灣股市放假以來的漲勢，在線型上呈現一長紅吃數黑的多頭反彈格局。