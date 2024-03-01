微軟推出Copilot for Finance聊天機器人 金融從業人員福音

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-01 02:50

微軟 (MSFT-US) 周四 (29 日) 發布一款能夠為金融業工作人員服務的聊天機器人，名為 Copilot for Finance。該款聊天機器人由 Open AI 驅動，目前僅開放預覽版，定價尚未公布。

微軟曾發布該服務讓客戶在 Office 應用程式和 Outlook 電子郵件中自動草擬電子郵件或總結文件的 Office 365 Copilot，以及幫助銷售人員起草銷售拓展的電子郵件或總結有關客戶的資訊的 Copilot for Sales。

而周四公布的金融聊天機器人能使客戶能夠透過編寫簡短的指令來分析 Excel 表，例如分析公司的銷售額與預測相比有多少變化，並在 Outlook 中加快收款過程。

微軟副總裁 Charles Lamanna 表示，一般情況下公司包括各種各樣的團隊，有執行專門工作的員工，希望每個部門都能被 Copilot 賦能。他還說，Copilot for Finance 可以利用存儲在 SAP(SAP-US) 和 Microsoft Dynamics 365 中的資訊，並將在今年晚些時候增加更多功能。

Lamanna 透露，日本廣告代理商 Dentsu 將使用 Copilot for Finance 管理公司財務，該公司在 Copilot for Finance 開發階段提供了一些幫助。

微軟財務長辦公室的 Cory Hrncirik 說：「從不同系統獲取數據並對比是全球每個財務團隊都會做很多的事情。」他表示，一個財務規劃和分析團隊的幾千人每周都會花費一到兩個小時進行對帳，而有了 Copilot for Finance，這個過程每周只需要 10 到 20 分鐘。

Hrncirik 表示，Copilot for Finance 意在幫助員工減少在枯燥任務上的工時，並提供時間進行更有趣的工作，這可以為公司貢獻更多。不過，微軟目前並未要求財務人員必須使用 Copilot for Finance。

目前微軟僅開放 Copilot for Finance 的限量預覽版，且尚未透露該產品正式上市時的收費標準。不過，這款財務聊天機器人將包含 365 Copilot，作為對比，365 Copilot 的月費為 30 美元。