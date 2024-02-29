塔塔集團攜手力積電 打造印度首座12吋晶圓廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-29 21:50

力積電 (6770-TW) 今 (29) 日宣布，將協助印度 Tata Electronics 於印度古吉拉特邦 (Gujarat) 多雷拉 (Dholera) 興建全印度第一座 12 吋晶圓廠，新廠預計在今年內動工，未來可望在當地創造超過 2 萬個工作機會。

Tata Electronics 為印度最大企業 Tata Sons 集團旗下的全資子公司，透過力積電的協助，Tata Electronics 未來計畫在多雷拉 12 吋晶圓廠生產電源管理晶片 (PMIC)、面板驅動晶片 (Driver IC)，以及微控制器 (MCU)、高速運算邏輯晶片 (Microcontrollers、HPC)，進軍車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等終端應用市場。

Tata Sons 集團董事長 N Chandrasekaran 表示，Tata 集團在印度許多產業領域都扮演先驅的角色，此番率先切入半導體晶片製造，再次彰顯 Tata 勇於開創新局的傳統；透過印度中央與古吉拉特邦政府的政策支持，Tata Sons 集團不僅將在印度打造一個國際化的半導體產業聚落，更可為印度的年輕世代提供高科技工作機會。

力積電董事長黃崇仁指出，Tata Sons 集團是印度最大同時也享譽國際的卓越企業，印度不僅擁有世界最多的人口和龐大的內需市場，在全球供應鏈重組以及半導體產業強化經營韌性的關鍵時刻，力積電與 Tata Sons 集團的合作，確實是恰逢其時。

針對新廠的規劃，Tata Electronics 執行長 Randhir Thakur 表示，透過與力積電的合作，Tata Electronics 將可擴展技術觸角並建立大量製造的協力關係，達成印度製造以迎合國際客戶增強供應鏈韌性的策略，並滿足印度快速成長的本土市場需求。