櫃買中心動畫手把手教企業溫室氣體盤查 線上陪跑邁向淨零
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-06 11:11
為持續協助上櫃公司推動溫室氣體盤查及邁向淨零目標，櫃買中心前已將企業推動永續淨零重要性及溫室氣體盤查之重要步驟，製作「淨零 GO EASY」短影音 上線供上櫃公司瀏覽。本次推出續集「邁向淨零的陪跑員」，將櫃買中心溫室氣體盤查專區提供之資源服務以動畫呈現，陪著企業逐步邁向淨零。
「邁向淨零的陪跑員」短影音已於 113 年 2 月 5 日上線，內容包含櫃買中心溫室氣體盤查專區等網站資源介紹，歡迎點閱（https://vimeo.com/907380622）。此外，溫室氣體盤查實作教學短影音第三波亦同步上線，本次新增「氣候變遷因應法簡介」、「抵換專案執行及審查程序」及「自願減量專案申請程序及審核原則」等 7 支影片，內容包含氣候變遷因應法及自願減量專案申請說明，歡迎至「櫃買市場業務宣導網站」之「發行人 ESG」頁籤，點選「溫室氣體盤查」之「宣導資訊」（https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/esg.php#esg_info）及接軌 IFRS 永續揭露準則專區之「宣導專區」(https://isds.tpex.org.tw/disseminate.html) 查詢。
櫃買中心致力以行動展現成為邁向淨零的陪跑員，除於官網的發行人 ESG 專區設有「永續發展行動方案」、「永續報告書」及「溫室氣體盤查」等專頁（https://www.tpex.org.tw/web/csr/company.php?l=zh-tw），提供企業推動永續淨零各面向工作之重要參考資訊，近期亦於接軌 IFRS 永續揭露準則專區新增「上市上櫃公司專屬路徑圖」查詢等功能，歡迎至櫃買中心官網查詢運用。
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