〈全聯龍年展望〉拓跨境生態圈有成 全支付開通日本服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 12:35

全聯旗下全支付今 (29) 日宣布，跨境支付服務成功打入日本市場，即日起全面開通使用，全支付表示，除了日本作為海外第一站，後續將再朝其他國家發展。

全支付首波開放合作對象為軟銀集團旗下行動支付品牌 PayPay，其在日本國內用戶突破 6000 萬人，擁有超過上百萬支付據點。

據交通部觀光署統計，去年國人赴日旅遊人次逾 422 萬人，而據日本觀光廳公布去年外國訪日旅客消費數據顯示，台灣訪日旅客的消費金額排行第一，達 7786 億日圓 (約新台幣 1691 億元)。

看準此強大消費商機，全支付首度跨足海外即選擇日本市場，今後赴日旅遊只要打開全支付 APP，於 PayPay 日本上百萬間合作店家皆可使用，多元通路類型涵蓋日本便利商店、知名連鎖超市 / 藥妝店、百貨、餐廳、3C 家電量販店、美容、商店街等。

全支付說明，消費者只要「出示全支付日本版 APP 內的 PayPay QR Code」或打開全支付 APP 內掃碼器「掃描 PayPay 合作店家 QR code」皆可付款；實際支付金額將直接換算為台幣並顯示在 APP 畫面上，採「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，使用流程與在國內支付交易相似。

全支付總經理游金榮表示，全支付上線一年多，產品發展始終從消費者需求面切入，期望以最便利簡單的方式打破海外交易支付的繁瑣及高成本，下一階段也會繼續朝其他國家拓展。