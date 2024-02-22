櫃買中心：公司治理評鑑新增多項ESG與碳排指標 宣導課程3/1上線
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-22 19:11
政府推動 ESG 的腳步正不斷加速，櫃買中心公布之 113 年度公司治理評鑑指標，加入多項與 ESG 績效評估、永續報告書及溫室氣體減量等相關指標，為讓上櫃公司對相關法規與 ESG 資訊揭露更瞭解，宣導影片於 113 年 3 月 1 日在櫃買市場業務宣導網站上線，講義於明 (23) 日可下載。
櫃買中心說明，網站宣導內容計有「113 年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理相關規章近期修正內容說明」及「ESG 資訊揭露與近期推動措施介紹」及「機構投資人之投票政策及關注議題解析」等四項主題，其中 113 年度評鑑指標修正重點為：增加「公司是否揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估之連結？」指標，另將「公司編製之永續報告書經提報董事會通過」納入指標，以提升上市櫃公司永續報告書編製責任。
此外，櫃買中心也配合「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司完成溫室氣體盤查與確信之規畫，新增「公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量」及「公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等」 2 項指標，鼓勵公司重視永續發展議題，實踐淨零排放之目標。
櫃買中心表示，該中心將推動公司治理評鑑列為重點工作項目，透過對上櫃公司在公司治理各面向之表現進行比較，協助投資人及企業瞭解公司治理之實施成效，也希望透過評鑑制度，引導企業間良性競爭並強化公司治理水平。良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵，櫃買中心未來將持續推動公司治理相關措施。
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