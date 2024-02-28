財報季空頭鎖定能源股 西方石油遭放空最多

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 22:14

隨著第 4 季美股財報季開始全面加速，放空能源股的力道較去年底大幅增加。統計顯示，在美股財報季的最高峰時期，標普 500 指數中能源類股的平均放空比率上升 10 個基點，至月底時占該類股流通股的 2.28% 。

能源產業在 2022 年因歐洲能源危機加上石油價格暴漲，曾出現過股價大爆發，隨後在 2023 年歸於平淡。而 2024 年雖然能源企業業績顯示出蓬勃跡象，但它已基本退出了大多數投資人的視線。自 2023 年以來，市場主要基調是人工智慧 (AI)，大多數投資人都想投資這個領域，而且通常都具有很好的理由。

根據空頭部位統計數據排名，西方石油 (OXY-US) 是被放空最多的能源股。截至 1 月 31 日，放空部位比例高達 5210 萬股，占西方石油整個流通股的 5.95%。

APA Corp. (APA-US) 則是空頭比例位居第二的能源股，空頭部位占流通股 5.45%；其次是 EQT 能源 (EQT-US)，空頭部位占 3.2%；Diamondback energy (FANG-US) 空頭部位占 3.11%，瓦萊羅能源 (VLO-US) 空頭部位占 2.78%。

在能源股中，康菲石油 (COP-US) 是空頭部位最低的股票，只有 1196 萬股被放空，僅占總流動股的 1.01%；其次是 EOG Resources (EOG-US) 和斯倫貝謝 (SLB-US)，空頭部位占比分別為 1.16% 和 1.25%。

統計數據顯示，石油、天然氣和消耗性燃料仍然是能源產業中最被放空的產業。截至 1 月底，放空率為 2.37%，但略低於 1 月中旬的 2.27%。