空頭今年盡墨 對明年美股走勢預期轉趨多頭

華爾街策略師們在進入 2023 年時大多抱空頭觀點，卻沒想到迎來的卻是長紅的一年。而如今他們改弦易張，預測美股將在新的一年迎來成長。

美國銀行、BMO Capital Markets 和德意志銀行的策略師都預計，標普 500 指數明年將再次上漲，並將超越 2022 年初創下的 4769.56 點歷史高點。高盛和法國興業銀行的預測則不那麼樂觀，不過仍預計標普 500 指數 2024 年底將小幅走高，但將低於 2022 年初創下的歷史高點。

華爾街如今的展望與一年前的預測大相徑庭。去年年底大多數人警告，升息將引發經濟衰退、並重創美股。然而，由於經濟持續成長，加上人工智慧 (AI) 熱潮推動科技股大幅上漲，標普 500 指數 2023 年至今上漲超過 18%。

這使得放空者對美股明年的前景更加樂觀，但對前景仍持謹慎態度。根據彙編的數據，他們預測標普 500 指數平均上漲 3.5%。

德意志銀行策略師查德哈 (Binky Chadha) 和 BMO Capital Markets 策略師貝爾斯基 (Brian Belski) 是今年年初少數幾個正確預測到標普 500 指數上漲的人。如今，他們對標普 500 指數 2024 年底的目標是 5100 點，較周一 (27 日) 收盤價上漲 12%。

查德哈表示，有利的通膨趨勢和企業獲利跳升將是關鍵推動因素。貝爾斯基則預期就業市場韌性、消費者物價壓力緩解以及 Fed 明年下半年降息。

美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 是今年率先轉至投看多觀點的人之一。她預計 2024 年底標普 500 指數將漲至 5000 點。並表示：「不是因為預計 Fed 會降息，而是因為 Fed 在升息、降低通膨和提高企業效率方面取得的成就。」

高盛策略師柯斯汀 (David Kostin) 則預計標普 500 指數明年底將漲至 4700 點，較周一收盤價上漲 3%，略低於 2022 年初創下的歷史高點。

美股今年的行情也讓那些預測 2022 年熊市將持續的人感到失望。華爾街最堅定的空頭、摩根士丹利策略師威爾森 (Mike Wilson) 對今年的悲觀預測尚未成為現實。他對明年的展望也變得更為積極。雖然認為近期上漲背後的動力正在喪失，但預計標普 500 指數將在 2024 年底達到 4500 點，大致與現在的水平相當。

質疑近期美股反彈持懷疑態度的主要擔憂是：經濟可能出現下滑、股市由少數大贏家主導、以及企業獲利大幅下滑。這些風險並沒有消失，隨著高利率對經濟的持續影響，股市也有可能受到拖累。但至少就目前而言，隨著美國經濟表現出驚人的韌性，股市繼續走高。