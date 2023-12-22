美股意外長紅 空頭損失慘重

受人工智慧 (AI) 熱潮以及聯準會降息預期升溫等多重因素推動，美股今年上演驚人的大反彈，標普 500 指數今年以來漲幅高達 24%，讓空頭部隊損失慘重。

根據空頭研究機構 S3 Partners 的數據，截至 12 月 18 日，華爾街空頭已經損失近 1780 億美元。在特斯拉 (TSLA-US) 上賠得最慘，達 126 億 美元。

繼特斯拉之後是輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US)，空頭損失分別為 113 億美元、77 億美元、63 億美元和 54 億美元。

美股 2023 年的走勢出人意料，年初時許多華爾街人士都沒有預料到這種反彈。而隨著 AI 聊天機器人 ChatGPT 問世，美股掀起了一股 AI 熱潮，相關概念股一路狂飆。輝達、特斯拉和 Meta 等股價今年均飆升超 過 100%。

不過，最近幾周隨著市場漲勢蔓延至「科技七巨頭」之外，空頭也在其它股票上感受到痛苦。

自 11 月 1 日聯準會決議以來，投資人越來越相信該聯準會不僅不會再升息，而且降息可能比許多人最初預計的要來得早。這種信念催生了風險資產的反彈，其中包括投資人認為更容易受高利率影響的市場領域，像是中小型股。

Interactive Brokers 首席策略師索斯尼克 (Steve Sosnick) 表示，由於投資人的風險偏好增加，「當市場處於全面反彈時，空頭更容易受到軋空。」這在過去一個月的市場上得到證實。

以汽車零售公司 Carvana (CVNA-US) 和金融科技公司 Affirm (AFRM-US) 為例。這兩支股票都遭到嚴重放空，但投資人的「周怕錯過」(FOMO) 心態推動這兩支股票價格飆升，過去一個月雙雙上漲超過 75%。當這種情況發生時，空頭不得不買進股票回補平倉，以避免進一步虧損，回補動作推動股價進一步上漲。

S3 數據顯示，今年以來，放空 Carvana 的投資人已經損失 22.5 億美元，而放空 Affirm 的投資人損失近 15 億美元。

然而，對於空頭而言，苦日子可能遠未結束。對於美股未來的走向，華爾街正變得越來越樂觀。包括美國銀行 (BAC-US)、德意志銀行和高盛 (GS-US) 在內的投行預測，美股很可能在 2024 年創下新高紀錄，它們對明年底標普 500 指數的目標價預測最高達到 5200 點。