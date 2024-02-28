中菲行永續願景達二大成就 攜手國泰航簽訂SAF協議

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-28 10:07

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 為實踐永續發展願景，近日達成一系列重大成就，中菲行指出，完成與國泰航空簽訂可持續航空燃油 (SAF) 協議，並獲國際碳揭露計畫 (CDP) 的 B - 級評分認可。

中菲行指出，加入國泰的企業可持續航空燃油計畫，是邁向減少與空中運輸相關溫室氣體排放發展的重要一步，在此合作中，中菲行的環境、社會和治理 (ESG) 永續目標與國泰航空的願景保持一致，並顯示藉實際行動支持地球永續的重大承諾。

另一方面，中菲行的環境倡議近日並獲國際碳揭露計畫 (CDP) 的 B - 級評分認可，肯定其在亞洲和全球的多式聯運和物流領域表現，皆超越平均水準。

中菲行說明，這項成就與集團 2022 年底獲得的 ISO14064-1:2018 認證相輔相成，突顯致力於減少碳排和永續發展的努力，同時，中菲行已設定了積極的目標，至 2050 年將有效減少碳排放，並將辦公室用電轉換為 100% 可再生能源。