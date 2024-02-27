日本力拚重振半導體榮光 拉來曾替蘋果、特斯拉操刀晶片設計大佬助陣

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 20:31

根據外媒周二 (27 日) 報導，日本政府支持的半導體公司 Rapidus 將與曾替蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等公司操刀晶片設計的矽谷傳奇人物 Jim Keller 旗下新創公司 Tenstorrent 合作設計晶片，力拼奪回日本在半導體領域的地位。

Tenstorrent 的執行長是大名鼎鼎的矽谷傳奇人物、Zen 架構之父、前英特爾 (INTC-US) 首席晶片設計師 Jim Keller。他先前曾輾轉特斯拉、蘋果等公司，操刀晶片設計。

除執行長 Jim Keller 外，Tenstorrent 也挖角前超微 (AMD-US) 高階主管 Keith Witek 擔任營運長，以及蘋果前晶片設計團隊高層 Wei-han Lien 擔任首席晶片架構師。

Tenstorrent 的產品採用開源的 RISC-V 標準，其開放和模組化的設計，允許任何人對晶片進行客製化以滿足特定需求；相比之下，業內占領先地位的輝達 (NVDA-US) 和安謀 (ARM-US) 產品，採用的則是專有指令集架構，其硬體必須搭配對應的軟體。

日本政府正在替從研究到先進晶片製造的一系列項目提供資金，雄心勃勃地祭出 670 億美元資金，以重新奪回在半導體行業的核心地位。 Tenstorrent 的合作有可能推動這些努力，目標是在日本政府支持的新創公司 Rapidus 生產共同設計的 AI 晶片。

Rapidus 執行長 Atsuyoshi Koike 和 Tenstorrent 執行長 Keller 在活動上表示：「透過 Tenstorrent，我們希望以最快的速度推出人工智慧加速器。 」

Tenstorrent 的客戶長 David Bennett(chief customer officer) 在受訪時說，Tenstorrent 著眼於日本數億美元的業務，並正在與日本政府和企業密切合作。

據了解，Tenstorrent 目前在美國、加拿大、塞爾維亞、印度、韓國和日本擁有 400 名員工，與美國政府保持密切聯繫，以確保其完全遵守華府的技術出口管制。